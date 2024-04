Polski mistrz zapytany o debiut w MMA. Stawia sprawę jasno

W ostatnim czasie media w całym kraju mocno rozpisywały się na temat Jakuba Rzeźniczaka, którego do debiutu we freak fightach namawiać ma Sławomir Peszko - były piłkarz, a obecnie włodarz federacji CLOUT MMA . W oktagonie swoich sił miał spróbować także Piotr Żyła . Skoczek nie ukrywał, że chciałby wejść do klatki, jednak ostatecznie okazało się, że na debiut będzie musiał jeszcze trochę poczekać.

Paweł Fajdek spróbuje swoich sił w MMA? "Na to przyjdzie jeszcze czas"

Utytułowany polski lekkoatleta w dalszej części swojej wypowiedzi dał znać do zrozumienia, że marzenia kibiców, którzy chcieliby zobaczyć go w oktagonie, kiedyś się spełnią. "Na to przyjdzie jeszcze czas. To są rzeczywiście niezłe pieniądze, jednak na razie są igrzyska, a potem mistrzostwa świata. Będzie co robić na stadionie. Oktagon musi chwilkę zaczekać" - oznajmił krótko.