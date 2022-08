Polski mistrz szybko załatwił sprawę! Pewny awans obrońcy tytułu

Wojciech Nowicki broni złotego medalu, który wywalczył cztery lata temu w Berlinie. Wtedy w walce o złoto pokonał Pawła Fajdka, w czwartek wieczorem dojdzie do rewanżu. O ile oczywiście Fajdek się do decydującej rozgrywki załapie, bo swoje eliminacje zacznie o godz. 10.50.

Wojciech Nowicki przerzucił minimum

Nowicki rywalizował za to w pierwszej grupie młociarzy - jako piąty w stawce. Sprawę załatwił od razu - młot poleciał poza minimum kwalifikacyjne, które wynosiło aż 77,50 m. To sporo, bo np. na poprzednim czempionacie było znacznie bliższe (76,00 m), a i tak osiągnęło je wtedy ledwie czterech zawodników. Dziś zresztą, poza Nowickim, nikomu w grupie A nie udało się dorzucić do tej odległości. Na całej linii poległ m.in. były mistrz olimpijski z Londynu oraz dwukrotny mistrz Europy Krisztián Pars. 40-letni Węgier w tym sezonie ledwie przekroczył 74 m, a w Monachium nie zmierzono mu żadnej próby: trafiał młotem w siatkę.

Reklama

Polak, jakby bez większego wysiłku, uzyskał 78,78 m i mógł się spakować. W finałowej rywalizacji będzie, obok Fajdka, głównym faworytem do tytułu. - Zrobiłem swoje, fajnie, że w pierwszym rzucie. Taki rzut na zaliczenie, treningowy - powiedział Nowicki w TVP Sport. "Widzimy się przy autobusie" - to miała mu powiedzieć po rzucie Joanna Fiodorow, jego trenerka. Nowicki przyznał, że dla niego imprezą docelową były mistrzostwa świata w Eugene, więc te zawody traktuje już bardziej treningowo. - Mam jednak stabilizację formy, postaram się rzucać jak najlepiej. Mam nadzieję, że razem z Pawłem Fajdkiem znów staniemy na podium. No zobaczymy - dodał.