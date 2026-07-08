Polski mistrz olimpijski robi karierę jako model i aktor. Ma dopiero 30 lat

Dariusz Kowaluk specjalizował się w biegu na 400 metrów, choć największe sukcesy odnosił w sztafetach. Początkowo jego marzeniem było zdobycie medalu mistrzostw Polski. Kiedy to osiągnął, to zapragnął sukcesów na arenie międzynarodowej. Marzył też o wyjeździe na igrzyska, ale nigdy nie sądził, że wróci z nich ze złotem na szyi.

Chłopak z Komarówki Podlaskiej, który wówczas studentem dziennikarstwa, w igrzyskach w Tokio (2021) pobiegł w biegu eliminacyjnym mieszanej sztafety, a później jego koleżanki i koledzy w finale okazali się bezkonkurencyjni. Dzięki temu został jednym z najbardziej sensacyjnych polskich mistrzów olimpijskich w historii.

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Wykończyły go kontuzje

Pobiegł na pierwszej zmianie, a potem w bój ruszyli: Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Kajetan Duszyński. Biało-Czerwoni uzyskali najlepszy wynik eliminacji, bijąc rekord Europy. W finale z tego składu został tylko Duszyński, którego znakomity finisz dał nam wówczas sensacyjne złoto. Poza tym biegli wówczas: Karol Zalewski, Natalia Bukowiecka (wtedy jeszcze Kaczmarek) i Justyna Święty-Ersetic.

Niestety od tego momentu jego kariera sportowa niemal się zatrzymała. Wszystkiemu były winne kontuzje. Ostatecznie w październiku ubiegłego roku ogłosił zakończenie kariery w wieku zaledwie 29 lat.

Ciekawostką jest fakt, że właściwie od olimpijskiego złota sukcesywnie odmawiał rozmów z dziennikarzami.

Gazetka "Biedronki", szkołą filmowa i gra w reklamie z Borysem Szycem

Jeszcze w czasie kariery Kowaluk nawiązał współpracę z agencją modelingową. I właśnie w tym kierunku podążył po zakończeniu przygody ze sportem.

Pod koniec ubiegłego roku można było go zobaczyć w świątecznej gazetce sieci sklepów "Biedronka". Z kolei w czerwcu tego roku nasz były lekkoatleta pochwalił się tym, że zdał egzamin wstępny do Warszawskiej Szkoły Filmowej. Teraz pochwalił się zdjęciami do reklamy Loteriady. W klipie reklamowym Kowaluk wcielił się w rolę ratownika wodnego. Gra tam razem z Borysem Szycem.

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- Jeszcze chciałbym wymyślić coś innego, bo skończyłem dziennikarstwo i może poszedłbym w tę stronę? Jestem też instruktorem PZLA, ale na razie chciałbym trochę odpocząć od lekkiej atletyki. Może po kilkunastu latach zacznę trenować młodzież? Będę rozważał różne scenariusze - mówił w październiku ubiegłego roku.

Dariusz Kowaluk Paweł Skraba materiały prasowe

Dariusz Kowaluk Łukasz Sobala materiały prasowe

Dariusz Kowaluk Instagram/dariusz_kowaluk materiały prasowe





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