Polski mistrz olimpijski nie pojedzie do Paryża. Wybrał nową drogę

Dawid Tomala zdał sobie sprawę, że o ile chód jest dla niego ważny, trzeba myśleć nie tylko o sporcie. W ostatnim czasie udało mu się założyć własny biznes - studio EMS - a teraz ma pomysł na to, jak kontynuować rozpoczęte w tę stronę pierwsze kroki.

Dawid Tomala nie pojedzie na igrzyska olimpijskie?

Wszystko wskazuje na to, że były mistrz olimpijski z Tokio, który wspólnie z Katarzyną Zdziebło wywalczył Polsce miejsce w olimpijskiej rywalizacji sztafet, podobnie jak jego koleżanka, może w ogóle nie pojechać na igrzyska w Paryżu . Polak nie wypełnił minimum olimpijskiego, a w tym sezonie są zawodnicy w lepszej formie.

Choć ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, to póki co wydaje się, że polską sztafetę tworzyć będą Maher Ben Hlima, Olga Chojecka, Agnieszka Ellward i Artur Brzozowski. Tomala budował formę na to wydarzenie, ale wszystko zależy teraz od decyzji działaczy. Chodziarz wydaje się być z nią pogodzony.