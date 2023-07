W rozmowie z Interią w czerwcu Dawid Tomala mówił, że chciałby jechać do Budapesztu nie na wycieczkę, ale bić się o medale, ale nie wie, czy zdoła się zakwalifikować. No i nie zdołał. Nie ukończył żadnego startu na 35 km. Przeszkodził w tym także koronawirus, z którym się zmagał i do pełni treningów wrócił dopiero w czerwcu. Dość późno, by wyrobić minimum.