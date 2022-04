Polski mistrz grzmi! "Zależy im, by mieć sponsorów, nie zawodników"

Haratyk, który obok medali wielkich imprez (wspomniane złoto ME, trzy złota mistrzostw kraju) ma na koncie także rekord Polski. Aktualnie wynosi on 22,32 metra, a ustanowił go w lipcu 2019 roku. Co ciekawe, parę dni później... wyrównał ten wynik. Aktualnie jednak sportowiec boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiają mu walkę o wysokie lokaty.

Michał Haratyk dosadnie o PZLA

- Mięśnie mi puszczają. Niekiedy pękają, takie życie - mówił w rozmowie z "TVP Sport", nawiązując do kontuzji mięśnia przywodziciela, która przydarzyła mu się ostatnio.

Najlepszym w ostatnim czasie wynikiem Haratyka jest 9. miejsce, wywalczone podczas Halowych Mistrzostw Świata w Belgradzie. Nasz reprezentant aktualnie nie jest w stanie wyjechać poza granicę kraju, by móc trenować na odpowiednim poziomie (w Polsce uniemożliwia to aura). Środków nie gwarantuje mu też PZLA. - Sam nie jestem w stanie wydać 20 tysięcy złotych na zgrupowanie. Na takie nie pojechałby mój trener. Jeśli chciałbym go zabrać, musiałbym wyłożyć około 40 tysięcy - wylicza.

Pod adresem władz zdecydował się skierować kilka mocnych słów. Jak wyznał, w naszym kraju przed zdobyciem krążka imprezy mistrzowskiej ciężko jest wiązać koniec z końcem. - Gdy zdobywałem pierwsze podium, miałem 25 lat. Do tego momentu nie zarabiałem nic. W końcu pchnąłem 21 metrów. Dostałem tysiąc dwieście złotych stypendium. Tyle. One się nie zmieniły. To, co ustalili ileś lat temu, to zostało. PZLA zależy, żeby mieć sponsorów, nie zawodników - komentował.