Polski mistrz Europy poinformował. 10 lat i koniec, ostateczna decyzja

Marcin Szczepański trenował Piotra Liska od 10 lat. To wraz z nim Polak odnosił największe sukcesy w karierze, takie jak złoto na halowych mistrzostwach Europy czy wicemistrzostwo świata wywalczone w 2017 roku w Londynie. Lisek chciałby nawiązać jeszcze do tych sukcesów.

"Co dalej? Nie poddam się tak łatwo. Hejt, zdrowie, zmiany… przeciwności to część życia i każdy ze swoim bagażem doświadczeń musi iść do przodu" - pisał lekkoatleta. Póki co skupia się jednak na następnych igrzyskach olimpijskich i chciałby jeszcze dostarczyć kibicom sporo sportowych emocji w nadchodzących latach.