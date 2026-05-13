Polski mistrz dotknął magii. O sobie mówi: zapatrzony w siebie i arogancki

Karol Zalewski przygodę ze sportem zaczynał od piłki nożnej. Był graczem Orląt Reszel. Jednocześnie bawił się lekkoatletyką, aż w końcu całkowicie oddał się tej dyscyplinie sportu. Marzył wówczas o skoku w dal, ale trener Zbigniew Ludwichowski zrobił z niego sprintera. Biegał zatem na 100 i 200 metrów, a już w wieku seniora "przeprowadził się" na bieg na 400 m.

Od czasów juniorskich był podporą reprezentacji Polski, zdobywając dla niej wiele medali. W tym ten najcenniejszy, bo olimpijskie złoto.

Wielkie sukcesy Karola Zalewskiego. Po cichu zakończył karierę

O tym, że Zalewski to wielki talent, można się było przekonać już w czasie mistrzostw świata juniorów w Barcelonie w 2012 roku. Tam wraz z Rafałem Smoleniem, Piotrem Kuśnierzem i Patrykiem Dobkiem sięgnął po brązowy medal w sztafecie 4x400 m. Tam też biegł w sztafecie 4x100 m, która była czwarta. Tu za podium ukończył też rywalizację w biegu na 200 m. Medal przegrał tysięcznymi częściami sekundy, uzyskując czas 20,54 sek. Nie miał wtedy jeszcze skończonych 19 lat. W eliminacjach pobiegł wówczas 20,95 sek., ale przy wietrze w twarz, wiejącym z prędkością aż 4,5 m/s.

Rok później Zalewski został młodzieżowym mistrzem Europy na 200 m. Wynik ten powtórzył dwa lata później. Miał też srebro tej imprezy w sztafecie 4x100 m.

W gronie seniorów już 2015 roku halowym wicemistrzem Europy w sztafecie 4x400 m. Trzy lata był w tej konkurencji mistrzem świata pod dachem. Wówczas Polska, biegnąca w składzie: Zalewski, Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk i Jakub Krzewina pobiła rekord świata. W 2021 roku Zalewski został mistrzem olimpijskim w sztafecie mieszanej 4x400 m. Po sensacyjne złoto, poza nim, sięgnęli wówczas: Natalia Kaczmarek (obecnie Bukowiecka), Justyna Święty-Ersetic, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Kajetan Duszyński i Dariusz Kowaluk.

Zalewski jest rekordzistą Polski w biegu na 300 m - 31,93 sek. Na 100 m rekord życiowy wynosi 10,25 sek., na 200 m - 20,26 sek. (3. wynik w historii w Polsce), a na 400 m - 45,11 sek. (3. wynik w historii w Polsce).

W wieku 32 lat Zalewski postanowił zakończyć, po cichu, sportową karierę. Przeszedł na drugą stroną i został trenerem.

Karol Zalewski: żałuję tego biegu w Tokio

Tomasz Kalemba, Interia Sport: Czemu odszedłeś ze sportu po cichu?

Karol Zalewski: - To w moim stylu. Jestem skromnym człowiekiem. Nie lubię rozgłosu. Nie jest mi on potrzebny.

Ta myśl dojrzewała u ciebie od dłuższego czasu, czy to była spontaniczna decyzja?

- Po ostatnim sezonie miałem z tyłu głowy to, że jak pójdzie on źle, to rzucam sport i idę do zaplanowanej pracy. Nikt w ubiegłym sezonie nie pytał się, jaka będzie moja przyszłość, to się nie chwaliłem.

Co teraz zamierzasz robić?

- Przeszedłem na drugą stronę. Jestem trenerem. Prowadzę kilku amatorów. Fajnie obserwuje się w drugiej strony, jak pracą u podstaw ludzie robią postępy i jak są z nich zadowoleni.

Pracowałeś z wieloma trenerami, więc miałeś od kogo czerpać wiedzę. Masz zatem doświadczenie.

- Nigdy żadnemu swojemu trenerowi nie zaglądałem do dziennika. Nie zastanawiałem się i nie analizowałem tego, co robimy. Po prostu wykonywałem zaplanowany trening. Dopiero, jak chciałem zmienić dystans na 400 m, to rozstałem się z trenerem Ludwichowskim, bo on miał swój pomysł. Do tego doszło zmęczenie materiału. Razem pracowaliśmy osiem lat i potrzebowałem już zmiany. Poszedłem wówczas do trenera Jakuba Ogonowskiego. Od tego momentu razem opracowywaliśmy trening. On wiedział, że mam bardzo dobre czucie własnego organizmu, dzięki temu nasza współpraca była naprawdę bardzo owocna.

Nie możesz być chyba rozczarowany swoją karierą, bo jednak było wiele sukcesów, a tym największym jest złoto olimpijskie. Może brakuje ci tylko finału indywidualnego światowej imprezy.

- Zawsze doceniam to, co dostaję w życiu. Nie ukrywam jednak, że wiele od siebie wymagałem i miałem wielkie plany sportowe. Wiedziałem, co chcę osiągnąć, skoro temu się poświęcałem. Byłem piłkarzem, ale to nie było dla mnie. W wieku 15 lat przeszedłem do lekkoatletyki. Marzyłem o skoku w dal, ale zamiast tego biegałem najpierw krótkie sprinty, a potem na 400 m. Na pewno żałuję indywidualnego startu w igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Dlaczego?

- Tam byłem w niesamowitym gazie. Na każdym odcinku treningowym robiłem rekordy życiowe, do których nigdy potem się nie zbliżyłem. Stanąłem na starcie eliminacji, ale tylko przetruchtałem okrążenie. To był występ zaraz po tym wielkim sukcesie w mikście. Wróciliśmy wówczas w środku nocy do wioski olimpijskiej. Adrenalina była taka, że trudno było zasnąć. A już rano musiałem jechać na stadion. Byłem bardzo zmęczony i chciałem się oszczędzić na sztafetę męską. W niej pobiegliśmy w finale, zajmując piąte miejsce. Prawdopodobnie, gdybym był w normalnej dyspozycji, to pewnie padłby wówczas rekord życiowy na 400 m, a może nawet rekord Polski, bo przecież w męskiej sztafecie pobiegłem na zmianie 43,73 sek. Mogłem zatem w biegu indywidualnym uzyskać w granicach 44,5 sek.

Co się wydarzyło wówczas w Tokio, że byliście w takim sztosie? Pomogły wam nowe buty?

- Nie do końca, choć na pewno jest inne bieganie w butach karbonowych, ale one zrobiły największą różnicę chyba w biegu na 400 m przez płotki. Na pewno on powoduje mniejszą utratę prędkości. Myślę, że to złoto zdobyliśmy dzięki wizualizacji nowego dystansu, jakim była sztafeta mieszana 4x400 m. Przygotowywaliśmy się do tego biegu od dwóch lat. Wiedzieliśmy, że w niej będziemy mieli szansę się odnaleźć. Byliśmy świadomi tego, że to jest nasza wielka szansa. Są kraje, które mają super kobiety na 400 m, ale nie mają mężczyzn. I odwrotnie. U nas były naprawdę świetne dziewczyny i faceci, którzy predysponowali do tego, by biegać na wysokim poziomie. Na kilka tygodni przed igrzyskami Kajetan Duszyński pobiegł w Chorzowie 45,51 sek. Ja miałem wówczas 45,14 sek. Schodziliśmy wówczas razem, a on nie dowierzał, że złamał granicę 46 sekund. Mówił, że to pewnie jest kres jego możliwości. Mówiłem mu, żeby dał sobie trochę czasu, bo pojedziemy na zgrupowanie na wysokości i to przyniesie efekty. Historia pokazała, co z tego wyszło. Na ostatnich 100 metrach sztafety pobiegł fantastycznie, wytrzymując do tego wielką presję. Ta wizualizacja, o której mówiłem wcześniej, przełożyła się na podejście do każdego treningu. Dużo ze sobą rozmawialiśmy o tym biegu. Uświadamialiśmy innych zawodników, ale też trenerów. Z czasem to weszło nam w krew i wszyscy już myśleli o sukcesie w tej konkurencji.

"Zapatrzony w siebie, arogancki i wiedzący wszystko najlepiej"

Masz na koncie wiele sukcesów. Tym największym jest wspomniane olimpijskie złoto. Były też jednak medale halowych mistrzostw świata i Europy, sukcesy w gronie młodzieżowców, a nawet niezapomniany rekord świata sztafety 4x400 m w hali. Kiedy zaczynałeś przygodę ze sportem, to myślałeś, że osiągniesz aż tyle?

- Zawsze żyłem marzeniami. Nie wiedziałem, czego mogę się po sobie spodziewać, ale miałem świadomość, że mam niezwykłą szybkość. Dominowałem pod tym względem nad rówieśnikami. Na pewno nie spodziewałem się, że mogę zdobyć medal igrzysk. Myślałem, że może uda się coś wywalczyć na arenie europejskiej. Kiedy jednak zacząłem zdobywać kolejne medale w gronie młodzieżowców, to apetyt rósł w miarę jedzenia. I przyszły efekty. Teraz kiedy skończyłem karierę, miło było przeczytać tak wiele pozytywnych komentarzy.

Trudno żyło się z łatką wielkiego talentu? Miałeś 20 lat, kiedy bez kompleksów do rywali zadebiutowałeś w lekkoatletycznych MŚ w Moskwie.

- Nie było to trudne. Najtrudniej było jechać na mistrzostwa Polski, bo miałem wiele tytułów na 100 i 200 metrów. Rywale nie nastawiali się na to, by wygrać, ale na to, by mnie pokonać. Niewielu było tych, którzy wygrywali w kraju ze mną na 200 metrów. Moje wyniki w gronie juniorów wcale nie robiły na mnie wrażenia. Podchodziłem do tego spokojnie, bo nie wiedziałem przecież, jaki będę robił progres. Z drugiej strony, jak zmieniałem dystans z 200 na 400 m i widziałem, jakie wyniki robią Brytyjczycy Adam Gemili i Daniel Talbot albo Czech Pavel Maslak, z którymi wygrywałem, to trochę z zazdrością obserwowałem ich rozwój. Chciałem zatem osiągnąć więcej niż oni.

Złoto olimpijskie zmieniło cię jako człowieka?

- Nie. Mój znak zodiaku to lew i zawsze byłem zapatrzony w siebie, arogancki i wiedzący wszystko najlepiej. Taki po prostu mam charakter. Nie było zatem szansy na to, by uderzyła mi do głowy woda sodowa po tym sukcesie. Kiedy czasem zdarzyło nam się poróżnić w grupie, to nikt nie starał się mnie przekonywać do swoich argumentów, bo wiedzieli, że, nawet jeśli nie mam racji, to i tak mam rację (śmiech). Oczywiście potrafię przyznać się do błędu, ale jednak trudno mi to przychodzi.

Ciekawe, jak o sobie mówisz, ale od razu przypominam sobie, jak po rekordzie świata chłopaki ze sztafety zaczęły występować w reklamach, a ciebie tam nie było. I wtedy powiedziałeś mi, gdy zapytałem cię o tę sytuację, że "cenisz swój wizerunek". Z kolei w twoim debiucie w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Moskwie w 2013 tak mówiłeś o Usainie Bolcie: "Bardzo dużo pajacuje. Naśmiewa się z ludzi. Na pewno nie jest dla mnie pozytywną osobą, jeżeli chodzi i wrażenia z rozgrzewki, czy z wyjścia na stadion". Widać, że nie miałeś respektu przed taką gwiazdą.

- Nigdy od żadnego sportowca z najwyższej półki nie wziąłem autografu. Nawet będąc dzieckiem, nigdy nie poprosiłem też o zdjęcie, bo zawsze wszystkich traktowałem, jak równych sobie. Skoro nawiązałeś do słów o "pajacowaniu", to pewnie wtedy tego nie rozumiałem. Dziś wiem, że to były marketingowe zagrania.

Jest coś, czego bardzo żałujesz w czasie kariery?

- Nie wiem. Zawsze wierzyłem w przeznaczenie. Nasze wybory ukierunkowują nasze życie. Dobry wybór w życiu sprawia, że zaraz mamy kolejne pozytywne sytuacje. Zły - odwrotnie, ale jeśli go zrozumiemy i dostrzeżemy, to możemy go przekształcić w coś pozytywnego. Nawet jeśli popełniłem jakieś błędy, to one i tak potem odwróciły się na moją korzyść. A jeśli pytasz o kontrowersyjne historie z trenerem Józefem Lisowskim, to nie mam nic do powiedzenia (śmiech).

Co ci dał sport?

- Teraz to widzę po tym, jak pozmieniało mi się w życiu. Gdybyś zapytał mnie o to dwa lata temu, to odpowiedź byłaby zupełnie inna. Na pewno sportowi zawdzięczam systematyczność, jakiej nauczyłem się w sporcie. Jak już zaczynam coś robić, to kończę to. Sportowiec wyczynowy, który zaczyna pracę, nie ma problemu i ona staje się przyjemna. Sport nauczył mnie prawdziwego życia. Nie ma w nim smutku, że muszę kolejnego dnia wstać i znowu coś rozpocząć, tylko nauczył mnie cieszenia się tym, co mam.

Zobaczymy się jeszcze kiedyś w dużym lekkoatletycznym świecie? Będziesz chciał wychować kiedyś dobrego zawodnika?

- Jeśli będę miał taką przestrzeń, to bardzo chętnie. Jeżeli nie, to będę czekał, aż ona się pojawi. Chcę na razie unikać wyjazdów, bo tych miałem ogrom w kilkunastu ostatnich latach. Teraz mieszkam w okolicach Poznania i mówi się, że może tutaj w końcu powstać hala lekkoatletyczna. Dzięki temu mógłbym zimą pracować bardziej stacjonarnie, bo tego teraz potrzebuję. Na razie uczę się obycia z zawodnikami-amatorami.

Rozmawiał - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Karol Zalewski i Justyna Święty-Ersetic CHINE NOUVELLE/SIPA East News

Karol Zalewski Artur Widak/NurPhoto AFP

Karol Zalewski TOBIAS SCHWARZ AFP

Od lewej: Karol Zalewski, Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk i Jakub Krzewina po pobiciu halowego rekordu świata w sztafecie 4x400 m BEN STANSALL AFP

