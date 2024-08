Polski mistrz cisnął młotem, mogło dojść do dramatu. "Uwaga na głowę!" [WIDEO]

Wojciech Nowicki spisał się grubo poniżej oczekiwań w eliminacjach rzutu młotem. Nie uzyskał minimum kwalifikacyjnego i zajął dopiero piąte miejsce w grupie A. Wciąż zachowuje szanse na awans do finału, na razie jednak więcej mówi się o jego nieudanym rzucie poza promień. Młot lądował tuż obok przestraszonej sędzi, która przez moment zrywała się do ucieczki. Nagranie tego incydentu trafiło już do mediów społecznościowych.