Sebastian Urbaniak: Nie jestem pewien, czy wrócę do uprawiania sportu

Dalsza części oświadczenia Urbaniaka przybiera nieco dramatyczny ton. Płotkarz nie jest pewien, czy uda mu się odzyskać zdrowie w takim stopniu, by wrócić do wyczynowego sportu.

"Na chwilę obecną nie jestem w stanie udzielić informacji, czy stan mojego zdrowia pozwoli mi na powrót do uprawiania sportu w przyszłości. Odnośnie samego zdarzenia informuję, że obecnie całą swoją uwagę kieruję na stan zdrowia oraz rekonwalescencję, a co za tym idzie - nie będę komentować innych aspektów tej sprawy" - informuje 21-letni lekkoatleta .

Co na to przedstawiony w roli agresora Krzewina ? Jego wersja zdarzeń nie pokrywa się z narracją Urbaniaka.

"Działając jako pełnomocnik Pana Jakuba Krzewiny informuję, że mój Mandant kategorycznie oświadcza, że jest niewinny w sprawie zarzucanego mu rzekomego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia Pana Sebastiana Urbaniaka. Co więcej, w ocenie mojego Mandanta, to dobra osobiste Jakuba Krzewiny oraz bliskiej mu osoby, w tym prawo do prywatności oraz mir domowy, zostały naruszone przez wykraczające poza ramy porządku prawnego i dobrych obyczajów zachowania Pana Sebastiana Urbaniaka" - to treść oświadczenia pełnomocnika Krzewiny.