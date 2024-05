Polski król sprintu wrócił w wielkim stylu. I znów jest najlepszy

Pechowa kontuzja i wielka niepewność. Król polskiego sprintu wszedł w sezon z opóźnieniem

- Trudno powiedzieć, jak będzie wyglądało to lato. Nie ukrywam, że chciałbym regularnie biegać poniżej 10,20 sek. Jeżeli to by się udało, to przy sprzyjających warunkach mógłbym myśleć o biegu w okolicach 10,00 sek., a może poniżej - mówił Interii w połowie marca.