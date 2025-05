Polski gwiazdor pozbawiony złota. Jest wyrok, przepadły nie tylko igrzyska

Zawieszenie Kobielskiego obowiązuje od 23 lipca 2024 roku - Polak nie może występować przez dwa lata. Jednocześnie anulowane zostały wszystkie jego wyniki od 26 maja 2024 roku, czyli dnia przeprowadzenia feralnego badania. A to oznacza, że zawodnik MKS Inowrocław straci szóste miejsce w mistrzostwach Europy w Rzymie, szóste miejsce w Diamentowej Lidze w Londynie, czy też złoto w mistrzostwach Polski, które odbyły się w Bydgoszczy.

Choć i tak największą stratą był dla niego brak możliwości rywalizowania w olimpijskich zmaganiach w Paryżu. Afera z zawieszeniem Kobielskiego ujrzała bowiem światło dzienne tuż przed ślubowaniem i wylotem do Francji.

26 maja Kobielski wystąpił, w ramach sprawdzianu formy, w zawodach w Opolu. Skoczył wtedy 2.26 m, trzy razy strącił poprzeczkę na 2.30 m. Dwa dni później rywalizował już w Zlatej Tetrze w Ostrawie, tam też został poddany badaniu. I dało ono wynik negatywny, podobnie jak to z 24 maja, które przeprowadzono podczas zgrupowania w Spale.

Informacja o tym, że w organizmie Norberta Kobielskiego znaleziono niedozwolony środek, Polska Agencja Prasowa podała 16 lipca. Sprawę badała jeszcze Athletics Integrity Unit, czyli niezależna organizacja powołana przez World Athletics do badania uczciwości w lekkoatletyce. Kobielski następnego dnia opublikował post na Facebooku, w którym zaznaczył, że nie ma postawionych zarzutów i nie jest zawieszony, więc przygotowuje się do igrzysk w Paryżu. Wystąpił jeszcze w Londynie, ale tydzień później został już oficjalnie zawieszony. Tuż przed wylotem do Paryża. Odwołanie lekkoatlety nic nie dało, igrzyska mógł obejrzeć tylko w telewizji.