W krótszych biegach sprinterskich, na dystansie 100 czy 200 metrów, zmaganiach na wysokich płotkach (100 m u pań, 110 u panów), w skoku w dal oraz trójskoku są pewne ograniczenia dotyczące uznawania wyników za rekordowe. Chodzi oczywiście o wiatr - nie może wiać w plecy z prędkością przekraczającą 2 m/s. Jeśli wieje, wynik jest uznawany za wiążący, nie przekreśla szans w danym konkursie, bo przecież konkurenci mogą mieć podobne warunki. Niemniej nie może być oficjalnym rekordem świata, nie da przepustki do imprezy sezonu.

Inaczej jest w konkurencjach rzutowych, choć na ważące ponad 7 kg młot czy kulę nie ma to większego wpływu. Ale już seniorski dysk u mężczyzn ma wagę zaledwie 2 kg (u kobiet to 1 kg), a oszczep 800 g (u kobiet to 600 g). I tu wiatr może mieć kolosalne znaczenie. Gdy rywalizacja odbywa się na stadionach, gdzie trybuny czy czasem konstrukcja dachowa stanowią już pewne ograniczenia, ponad 70-metrowe rzuty w męskim dysku są rzadkością.

Jest jednak miejsce na świecie, gdzie niemal wszyscy biją swoja rekordy życiowe. A w czwartek - po raz pierwszy w historii - aż sześciu dyskoboli w jednym konkursie przekroczyło tę granicę. To zaś sprawiło, że rekord Polski Piotra Małachowskiego po latach wypadł z dziesiątki najlepszych rezultatów w historii konkurencji.

Tym miejscem jest mająca nieco ponad 500 mieszkańców Ramona w stanie Oklahoma w USA.

Historia znów napisała się w szczerym polu w Ramonie. Nie musiał paść rekord świata

Tamtejszy Seal Throwing Club LLC był już świadkiem dwukrotnego bicia rekordu świata - ten należy do Litwina Mykolasa Alekny, który z powodu kontuzji straci pierwsze miesiące tego sezonu. Syn słynnego Virgilijusa, dwukrotnego mistrza olimpijskiego i dwukrotnego mistrza świata, rok temu sprowadził go do poziomu 75.56 m.

W Ramonie dyskobole rywalizowali już pod koniec marca, teraz wrócili tam na kilka dni. Jak wygląda tamtejszy obiekt? To po prostu klatka z kołem, rzutnia, kilka hangarów. A wszystko między polami. Specyfika? Niemal zawsze tam bardzo mocno wieje. I niemal zawsze w... idealnym kierunku.

W czwartek znów odbywały się zawody w dysku kobiet i mężczyzn - z udziałem światowej czołówki. Już w grupie B, tej słabszej, było ciekawie, bo Amerykanin Reginald Jagers uzyskał ponad 69 metrów. U kobiet wyniki też były bardzo dobre, choć konkurs zakończył się sensacją. Przerwana została seria zwycięstw Valarie Sion (do niedawna Allman), która wygrywała wszystkie rywalizacje od MŚ w 2023 roku. Łącznie - 30 konkursów. A teraz 65.18 m wystarczyło do szóstej pozycji.

Wygrała Holenderka Jorinde van Klinken (68.98 m), a czwarta Melina Robert-Michon pobiła... rekord świata masters w kategorii powyżej 45 lat. Rzuciła 65.96 m.

A później doszło do historycznego konkursu mężczyzn. Po raz pierwszy zdarzyło się bowiem, że aż sześciu zawodników przekroczyło granicę 70 metrów. Australijczyk Matthew Denny uzyskał najlepszy wynik w tym roku na świecie (74.04 m), Niemiec Steven Richter pobił rekord życiowy (74.00 m), padły rekordy Słowenii (Kristjan Čeh - 72.61 m) i USA oraz Ameryki (Sam Mattis - 72.45 m). A ponad 70 metrów uzyskali jeszcze Jamajczyk Roje Stona i Amerykanin Alex Rose.

Zaimponował zwłaszcza Richter - jego rekord życiowy był dotąd poniżej 70 metrów. A teraz miał aż pięć rzutów dalszych, trzy zaś - na ponad 73 metry. To jego wynik, ale też i Mattisa sprawiły, że z TOP 10 rankingu wszech czasów wypadł Piotr Małachowski. Rekord Polski naszego wielkiego mistrza wynosi bowiem 71.84 m, uzyskany został na stadionie w Hengelo.

Małachowski skomentował ten konkurs, wypowiedział się dla serwisu Athletics News, który na platformie X prowadzi statystyk Tomasz Spodenkiewicz.

W czasach mojej kariery miałem zaproszenia na tego typu zawody, ale nie chciałem w tym uczestniczyć

- Gdyby Virgilijus Alekna w sile wieku jeździł po różnych zawodach i szukał wiatru, to rekord świata wynosiłby 78 metrów. Intencjonalne szukanie korzystnych warunków to wypaczenie idei sportu - powiedział nasz wicemistrz olimpijski z Pekinu i Rio de Janeiro oraz mistrz świata ze stolicy Chin.

I dodał: - Niektórzy zawodnicy przylatują po startach w Ramonie do Europy i rzucają np. 8 metrów bliżej. Nie wszyscy są zapraszani na takie zawody, światowa federacja powinna się zastanowić czy taki system jest fair, obecnie zasady nie są takie same dla wszystkich. Jeśli wprowadzono by reguły co do pomiaru wiatru w rzucie dyskiem - to ok, zmieniłoby to sytuację.

Kolejna rywalizacja dyskoboli w Ramonie - już dzisiaj. A jeśli znów powieje, możliwy jest rekord świata.

10 najlepszych wyników w Ramonie

75.56 m - Mykolas Alekna (Litwa) - 2025

74.89 m - Mykolas Alekna (Litwa) - 2025

74.78 m - Matthew Denny (Australia) - 2025

74.35 m - Mykolas Alekna (Litwa) - 2024

74.25 m - Matthew Denny (Australia) - 2025

74.04 m - Matthew Denny (Australia) - 2026

74.00 m - Steven Richter (Niemcy) - 2026

72.61 m - Kristjan Čeh (Słowenia) - 2026

72.45 m - Sam Mattis (USA) - 2026

72.26 m - Kristjan Čeh (Słowenia) - 2026

10 najlepszych wyników w historii poza Ramoną

74.08 m - Jürgen Schult (NRD) - 1986 w Neubrandenburgu

73.88 m - Virgilijus Alekna (Litwa) - 2000 w Kownie

73.38 m - Gerd Kanter (Estonia) - 2006 w Helsingborgu

72.36 m - Kristjan Čeh (Słowenia) - 2025 w Slovenskiej Bistricy

72.34 m - Kristjan Čeh (Słowenia) - 2025 w Zagrzebiu

72.15 m - Mykolas Alekna (Litwa) - 2025 w Palandze

72.12 m - Mykolas Alekna (Litwa) - 2025 w College Station

72.11 m - Kristjan Čeh (Słowenia) - 2025 w Ptuj

72.02 m - Gerd Kanter (Estonia) - 2007 w Salinas

71.88 m - Gerd Kanter (Estonia) - 2008 w Salinas

71.84 m - Piotr Małachowski (Polska) - 2013 w Hengelo (14. miejsce)

