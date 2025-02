Tomasz Sobania to postać niezwykła. Nie bez powodu nazywany jest "Polskim Forrestem Gumpem" - z roku na rok podejmuje się kolejnych, jeszcze bardziej ekstremalnych wyzwań i wybiera coraz dłuższe trasy. Pobiegł już z Częstochowy do Rzymu, by zebrać pieniądze na leczenie chorej dziewczynki (1500 km w 38 dni), z Gliwic do Barcelony, gdzie spotkał się z Robertem Lewandowskim (2500 km w 63 dni), wreszcie z Chorzowa do Aten i z powrotem (3600 km w 90 dni). W pierwszą niedzielę lutego przypieczętował przekroczenie kolejnych biegowych granic. Reklama

Tego dnia w San Diego zakończył trasę przez całe Stany Zjednoczone. 15 września wyruszył w nią z nowojorskiego Central Parku. Skierował się najpierw do Waszyngtonu i Chicago, potem pokonał całą słynną drogę Route 66, aż dotarł do Los Angeles i wreszcie do celu. Przedarł się przez Teksas, Arizonę, Nowy Meksyk i Kalifornię. W ciągu 139 dni przebiegł zawrotne ponad 5250 km, czyli dystans 125 maratonów. O jego wyczynie powstanie film. - Pięć miesięcy najdłuższej psychicznej i fizycznej harówki w życiu - podsumowywał. - To była najtrudniejsza rzecz jaką zrobiłem w życiu - dodał w rozmowie z PAP.

Już dokonał niemożliwego, ale się nie zatrzymuje. Polak ma kolejny niezwykły plan

Ale to nie koniec i "Polskim Forreście Gumpie" jeszcze z pewnością nie raz usłyszymy. Ma bowiem kolejny niezwykły pomysł, który pozwoliłby mu się zapisać na kartach historii. Polak chciałby przebiec maraton w każdym kraju świata i to zaledwie w ciągu... jednego roku. - Byłoby to coś, czego jeszcze nikt nie zrobił i byłoby to ukoronowanie całego mojego biegania. Bieg po całym świecie, który miałby nam pokazać, że jako ludzie mamy ze sobą więcej wspólnego niż nam się wydaje - mówi Tomasz Sobania. Reklama

- Biegłem, żeby zainspirować ludzi pokazując, że każdy może więcej niż myśli. Jestem przykładem osoby, która pochodząc z małego miasteczka, praktycznie bez żadnych możliwości na starcie, ale za to z wielkimi marzeniami, potrafiła osiągnąć to, co wydawało się niemożliwe. (...) Chcę by mój bieg inspirował innych do działania - podkreśla biegacz, urodzony w śląskim Toszku.