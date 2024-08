Polski faworyt na medalowym kursie. Z życiówką u podnóża Andów

Hubert Trościanka przystąpiła do rywalizacji dziesięcioboistów w juniorskich mistrzostwach świata w Limie jako lider światowych tabel. Tyle że te tabele nie zawsze są odzwierciedleniem aktualnej formy. W przypadku 18-latka ze Szprotawy możemy być jednak spokojni - dyspozycję ma wyśmienitą, powalczy o medal. I niewykluczone, że złoty. Po trzech z 10 konkurencji wieloboju Trościanka jest drugi, traci 71 punktów do reprezentującego Czechy Tomasa Järvinena. W piątkowych konkurencjach to Polak ma jednak więcej atutów.