Polski as znów najlepszy, 2.31 m w zasięgu. Medalista z Tokio pokonany

Andrzej Grupa

Mateusz Kołodziejski w tym roku trzykrotnie bił już rekord życiowy, w sobotę w zawodach w Hustopečach na Morawach wyśrubował go do 2.30 m, to dało już pozycję lidera wśród zawodników uprawnionych do występu w Halowych Mistrzostwach Świata. A dziś stanął na starcie mityngu Beskydská laťka w Trzyńcu - zawodów ze "srebrnej kategorii" World Athletics Indoor Tour. Gdy zapewnił sobie zwycięstwo, a pokonał m.in. brązowego medalistę MŚ z Tokio Jana Štefelę, atakował 2.31 m.

Lekkoatleta świętujący udany skok wzwyż podczas zawodów halowych, tłum kibiców na trybunach, poprzeczka na dużej wysokości, atmosfera sportowej rywalizacji.
Radość Mateusza Kołodziejskiego po pokonaniu wysokości 2.28 mscreen za Youtube/European Athleticsmateriał zewnętrzny

Na światowych listach rankingowych, obejmujących tylko 2026 rok, na czele znajduje się Rosjanin Danił Łysienko, który 16 stycznia w Czelabińsku pokonał poprzeczkę na 2.33 m. Tyle że choć światowa federacja uznaje oficjalnie te wyniki, to jednak zawodnicy z Rosji i Białorusi nie mogą startować w międzynarodowych zawodach. I tak naprawdę nie wiadomo, jakim podlegają przepisom antydopingowym po licznych skandalach, które miały miejsce kilka lat temu.

A jeśli nie liczyć Rosjan, to do weekendu najlepsi skakali "tylko" 2.28 m. A w sobotę w czeskich Hustopečach wszystko się tam na szczycie zmieniło.

    Stało się to po mocno obsadzonych zawodach, w których wcale nie ci najbardziej znani i utytułowani grali główne role. Przejęli je Mateusz Kołodziejski z Polski oraz Japończyk Naoto Hasegawa, obaj skoczyli po 2.30 m. Dla jednego i drugiego to nowe rekordy życiowe, a przecież Polak pobił go już chwilę wcześniej, gdy skoczył 2.28 m. Sezon zaś zaczynał mając najlepszy wynik kariery na poziomie 2.24 m.

    Mityng w skoku wzwyż w Trzyńcu. Mateusz Kołodziejski po raz trzeci zimą najlepszy

    Dziś na liście startowej w cenionym mityngu Beskydská laťka w Trzyńcu byli obaj, podobnie jak np. aktualny halowy mistrz Europy z Apeldoorn Ołeh Doroszczuk czy wicemistrz olimpijski z Paryża Shelby McEwen. Dla czeskich kibiców najważniejszy był jednak start Jana Štefeli, halowego wicemistrza kontynentu z Apeldoorn i brązowego medalistę ze stadionu z Tokio. Czech miał znakomity sezon, a przecież w Madrycie, podczas DME, skoczył 2.33 m. Dla porównania - Kołodziejski w stolicy Hiszpanii uzyskał 2.21 m, był to szósty wynik, a my nie mieliśmy powodów do narzekania.

    Młody sportowiec w stroju reprezentacji Polski na tle stadionu nocą, wyraźnie skupiony, światła i rozmyte elementy w tle podkreślają atmosferę sportowej rywalizacji.
    Mateusz KołodziejskiAndrzej Iwańczuk/ReporterReporter

    Dziś w Trzyńcu Polak miał problemy na 2.25 m, ale za trzecim razem w pięknym stylu zaliczył tę wysokość. Zajmował wtedy drugą pozycję - ex aequo z Meksykaninem Erickiem Portillo. A pierwszy był bezbłędny Štefela.

    Na 2.28 wszystko jednak się zmieniło. W drugiej próbie Kołodziejski odhaczył i tę wysokość, a czeski faworyt strącił poprzeczkę. I podobnie uczynił w trzecim skoku.

      Polak został już sam w konkursie, poprosił nie o 2.30 m, ale centymetr wyżej. Atakował rekord życiowy. I w pierwszym podejściu był tego bardzo bliski, strącił poprzeczkę łydką. Dwie kolejne próby były gorsze, ale i tak widać olbrzymi progres. Jeśli skoczek z Zawiszy Bydgoszcz utrzyma taką dyspozycję, będzie poważnym kandydatem do medalu w HMŚ w Toruniu.

      Wyniki mityngu w Trzyńcu - rywalizacja mężczyzn
      • 1. Mateusz Kołodziejski (Poska) - 2.28 m
      • 2. Jan Štefela (Czechy) - 2.25 m
      • 3. Erick Portillo (Meksyk) - 2.25 m
      • 4. Shelby McEwen (USA) - 2.21 m
      • 4. Ołeh Doroszczuk (Ukraina) - 2.21 m
      • 6. Caleb Snowden (USA) - 2.21 m
      • 7. Antonios Merlos (Grecja) - 2.21 m
      • 8. Dmytro Nikitin (Ukraina) - 2.21 m
      • 11. Mikołaj Szczęsny (Polska) - 2.17 m

      W Trzyńcu występowały też panie, a w stawce znalazły się dwie reprezentantki Polski. W piątek w Madrycie Maria Żodzik "wyskakała" drugie miejsce, tam uzyskała 1.94 m. W Czechach nie była faworytką, bo tu sezon zaczynała Eleanor Patterson - brązowa medalistka paryskich igrzysk, ale też halowa wicemistrzyni świata z Nankinu sprzed 11 miesięcy. W Tokio to jednak Żodzik była lepsza, bo Polka za trzecim razem skoczyła 2.00 m, co dało jej srebro, a Australijka skończyła na 1.97, piąta.

      Tym razem Patterson była bezbłędna do wysokości 1.94 m, zapewniła sobie wygraną, choć tyle samo skoczyła Jamajka Lamara Distin. A Żodzik miała problemy już na niższych wysokościach, ale ostatecznie udało jej się pokonać 1.91 m. I to wystarczyło do trzecj lokaty. Na ósmym miejscu skończyła Wiktoria Miąso - 1.84 m.

      Lekkoatleta w biało-czerwonym stroju w trakcie wykonywania skoku wzwyż, ciało wygięte do tyłu nad poprzeczką, widoczna intensywna koncentracja na twarzy sportowca.
      Mateusz KołodziejskiASHLEY LANDISEast News
      Maria Żodzik
      Maria ŻodzikŁukasz Sobalamateriały prasowe
      Kamila Sellier: Jest smutek, bo to była konkurencja, na którą najbardziej liczyliśmyPolsat Sport

