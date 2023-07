Polski as wrócił do koła. Fantastyczny rekord kraju jego rywala

Ponad pięć miesięcu czekał Konrad Bukowiecki, by znów móc rywalizować w zawodach pchnięcia kulą. 26-letni wicemistrz Europy z Berlina wystąpił w mityngu w Madrycie - zajął ósme miejsce z wynikiem 20.22 Dokładnie dwa metry dalej pchnął kulę Jamajczyk Rajindra Campbell - 22,22 m to wynik godny medalu największych imprez, zarazem nowy rekord kraju. Malwina Kopron w rzucie młotem wróciła do odległości ponad 70-metrowych, a pierwszy raz w sezonie dystans 1500 m przebiegła Sofia Ennaoui.