Polski as lepszy od byłego mistrza świata. A i tak jest niedosyt. Ten piąty skok...

24 sierpnia będzie dniem sądu dla wielu polskich lekkoatletów, którzy walczą o prawo startu w imprezie sezonu - mistrzostwach świata w Tokio. To wtedy, dzień po zakończeniu mistrzostw Polski, okaże się, kto może być już pewny występu w Japonii i kto już na pewno do Azji nie poleci. Ale też kto jest na granicy - i będzie musiał jeszcze kilka dni tkwić w niepewności. Nie wszyscy z minimum zdecydują się bowiem na start w Tokio.

Tarkowskiego do góry ciągną go zawody rangi B z końca maja na Teneryfie (skoczył 7.98 m, wygrał - 1233 pkt) i niedawne zmagania w drużynowych ME w Madrycie (był czwarty, skoczył 8.03 m, również ranga B - 1204 pkt). Ale już rekord życiowy z czerwca z Białej Podlaskiej (8.04 m, zwycięstwo) - daje mu tylko 1161 pkt, z uwagi na jakość mityngu. Średnia Polaka to 1187 punktów - pozwala obecnie na 35. miejsce w rankingu World Athletics. W Tokio wystąpi 36 skoczków, oczywiście będą jeszcze przesunięcia. No i przed Polakiem jest np. czterech Japończyków, Jamajczyków czy Amerykanów.