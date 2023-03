Polski 20-latek wicemistrzem Europy! Potworny upadek wielkiego rywala

To już siódmy medal polskiej reprezentacji w halowych mistrzostwach Europy, a zarazem medal, na który bardzo liczyliśmy. Jakub Szymański liczył się w stawce płotkarzy w rywalizacji juniorskiej, dwa lata temu w Kenii był brązowym medalistą mistrzostw świata, a już w zeszłym sezonie zaczął pokazywać się w rywalizacji seniorskiej, był w półfinałach halowych mistrzostw świata i mistrzostw Europy na stadionie. Ten rok zaczął jednak znakomicie - już w swoim pierwszym występie w Karlsruhe w styczniu uzyskał czas 7,57 s, co stawiało go w europejskiej czołówce. I do dziś był w stanie utrzymać ten poziom.

Świetna i równa forma Polaka. Jakub Szymański ma swój pierwszy taki medal!

Szymański w eliminacjach miał czas 7,65 s, w półfinale zaś 7,54 - zaledwie o jedną setną gorszy od "życiówki" uzyskanej dwa tygodnie temu w Toruniu. To stawiało go wśród kandydatów do srebra, bo Szwajcar Jason Joseph wydawał się być nieosiągalny. I rzeczywiście - rywal pobiegł znakomicie. Polak zaś zaspał na starcie, miał reakcję 0,195 s - zdecydowanie najgorszą w stawce. Później wszystko układało się jednak znakomicie - na metę wpadł drugi, za nim o brąz walczyli Francuz Just Kwaou-Mathey i Włoch Lorenzo Simonelli. Dramat przeżył Hiszpan Enrique Llopis, też kandydat do podium. Na przedostatnim płotku potknął się, przez ostatni przeleciał już niemal głową do przodu. Zaliczył mocny upadek na tartan, wyglądało, jakby stracił przytomność. Momentalnie pojawiły się przy nim służby medyczne.