Polski 20-latek rewelacją. Ten dzień zmienił jego życie. Trener przepowiada mu wielką przyszłość

Mikołaja naprawdę stać na wysokie skakanie. Wiele razy uczulałem go na to, że jak idzie na zawodach, to trzeba wykorzystywać ten moment i podnosić poprzeczkę nie o centymetr, a wyżej. Już w pierwszych zawodach w tym roku mógł skoczyć powyżej, 2,20 m, a w młodzieżowych mistrzostwach Polski dużo wyżej niż 2,19 m. W Bergen spodziewaliśmy się skakania na poziomie 2,24-2,25 m u niego. Odblokował się jednak i skoczył nawet wyżej. To jest chłopak, który jest szykowany na wysokie skakanie. Myślę, że stać go będzie na skakanie sporo wyżej niż 2,30 m. Do igrzysk olimpijskich w Los Angeles ma trzy lata. Do tego czasu powinien dojrzeć i już tam powinien być w światowej czołówce