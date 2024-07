Polski 18-latek pisze historię. Kilka tygodni temu "przeżył niemiłe sytuacje"

Marek Zakrzewski (AML Słupsk) zaimponował w Bydgoszczy . 18-latek został mistrzem Polski w biegu na 200 metrów. Na mecie zmierzono mu czas 20,50 sek., a to oznaczało rekord Polski do lat 20.

Poprzedni od 12 lat należał do Karola Zalewskiego , mistrza olimpijskiego z Tokio (2021) w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Zakrzewski, którego trenerem jest Tomasz Czubak , aktualny rekordzista Polski w biegu na 400 m, poprawił osiągnięcie Zalewskiego o 0,04 sek.

To napędziło polskiego 18-latka. Zaskakujący rekord kraju

Zakrzewski dzięki tak znakomitemu wynikowi uzyskał minimum na mistrzostwa świata juniorów do lat 20. Te w dniach 27-31 sierpnia odbędą się w Limie . Polak ma obecnie trzeci czas na świecie w tej kategorii wiekowej i pierwszy w Europie.

- Lipiec mieliśmy poświęcić, przynajmniej tak cały czas mówiłem trenerowi na szlifowanie formy. Okazuje się, że nie ma co jej szlifować, bo ta jest. Trzeba tylko trochę popracować nad psychiką. Były bowiem różne starty i nie wiedziałem, co się dzieje. Okazuje się jednak, że potrzebowałem tylko bodźca, który wyciśnie ze mnie wszystko, co możliwe - powiedział Zakrzewski.