Polska zaraz za rekordzistką świata. Kontry rywalek. Dwa życiowe rekordy

Nieco ponad miesiąc temu w Lievin Keely Hodgkinson poprawiła 24-letni halowy rekord świata Jolandy Ceplak na 800 metrów - sprowadziła go do czasu 1:54.87, urwała niemal sekundę. A urodziła się dokładnie w tym samym dniu, w którym... Słowenka uzyskiwała ten poprzedni rekordowy wynik.

24-letnia Brytyjka jest fenomenem - mimo młodego wieku ma już olimpijskie złoto i srebro, a w perspektywie zapewne atak na stadionowy rekord świata, ten z bardzo długą brodą, należący od 1983 roku do Jarmili Kratochvilovej.

I byłoby bardzo dziwne, gdyby to nie ona odebrała w Toruniu złoto w niedzielę.

Halowe mistrzostwa świata. Anna Wielgosz kontra rekordzistka świata. A później do gry wkroczyły dwie inne

Właśnie z Keely Hodgkinson w jednej półfinałowej serii znalazła się Anna Wielgosz, co już znaczyło duże utrudnienie w kontekście walki o awans do finału. Tu zasady są bardzo ostre - trzy serie, z każdej z nich tylko po dwie zawodniczki mają przepustkę do biegu medalowego. Polka tej sztuki dokonała rok temu w Nankinie, tam jednak część gwiazd się nie wybrała. A w Toruniu są niemal wszystkie, może bez kontuzjowanej Femke Bol i niektórych zawodniczek z Afryki.

Anna Wielgosz (z lewej) Łukasz Gągulski PAP

Po zbiegu do krawężnika Anna Wielgosz szybko ustawiła się za Keely, pilnowała jej pleców. Bo było oczywiste, że Brytyjka tej pierwszej pozycji nie odda, a utrzymanie jej tempa może jeszcze pomóc w pobiciu rekordu Polski.

Tyle że w tej serii groźne dla Polki były jeszcze co najmniej dwie inne zawodniczki: Amerykanka Addison Wiley biegała już znacznie szybciej, a Włoszka Eloisa Coiro wygrała z nią we wczorajszych eliminacjach. Tyle że dość szybko nastąpiły korekty w tym układzie na bieżni. Po 300 metrach Wielgosz znalazła się za Wiley, a po kolejnych stu - za Coiro. I z czasem traciła dystans do tej trójki.

Hodgkinson wygrała z dużym luzem i spokojem, uzyskała 1:58.53. Za nią znalazła się Wiley - 1:58.75 oznaczało, że ma nie tylko awans do finału, ale i rekord życiowy. Tę życiówkę poprawiła też Coiro - teraz to 1:59.33. Ona w niedzielę jednak już nie pobiegnie.

Wielgosz znalazła się na czwartej pozycji - z czasem 2:00.48. Niezłym, ale nie na medal w Toruniu. I nie na finał. Sama była też tym trochę rozczarowana.

- Mam teraz mieszane uczucia, ale taki był mój plan. Cieszyłam się już ze wspólnych biegów z Keely, lubię jak ona nadaje tempo. A tu się dałam zaskoczyć, gdy Keely pobiegła, a mnie przeskoczyła Amerykanka. Straciłam rytm. Może ten wczorajszy sprint na finiszu za dużo kosztował - zastanawiała się Polka w rozmowie z red. Aleksandrem Dzięciołowskim w TVP Sport.

Dodała, że odpaść w takim półfinale to nie jest żaden wstyd, choć szkoda tego, że nie udał się atak na rekord Polski. Zabrakło ponad sekundy. - Podążam za tym, ale nie poddaję się. Przed nami lato. A takie wyniki z hali dają duże nadzieje, że będzie ono bardzo mocne - zaznaczyła.

W finale pobiegną też: Australijka Hayley Kitching, Francuzka Clara Liberman, Szwajcarka Audrey Werro oraz Etiopka Nigist Getachew.

Keely Hodgkinson Łukasz Gągulski PAP

Luciano Darderi - Martin Landaluce. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport