Polska wicemistrzyni z Tokio znów na bieżni. W Paryżu. Nagłe wzruszenie

Anna Kiełbasińska to wicemistrzyni olimpijska z Tokio w kobiecej sztafecie 4 x 400 metrów. W tym roku biegaczka zakończyła karierę, ale nie oznacza to, że nie pojechała do Paryża. Została zatrudniona jako korespondentka TVP Sport i w związku z tym przyjechała już do Paryża, by na miejscu wspierać polskich lekkoatletów. Gdy weszła na Stade de France, od razu ruszyła ku bieżni. Powiedziała, że czuje dobrą energię tego miejsca i się wzruszyła.