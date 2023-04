Polska wicemistrzyni świata ogłasza niespodziewane rozstanie. Decyzja już potwierdzona

Katarzyna Zdziebło to podwójna wicemistrzyni świata w chodzie sportowym. Zachwyciła nas w lipcu ubiegłego roku, sięgając po srebrne krążki na dystansie 20 i 35 km . Z amerykańskiego Eugene wracała rozpromieniona i głodna kolejnych sukcesów.

- Postanowiłam zakończyć staż w szpitalu i poświęcić się w stu procentach sportowi. Skończę z rozbijaniem życia na dwie części, co miało miejsce i na wykańczających studiach, i później. Chcę zagrać va banque. Mam nadzieję, że to przyniesie mi korzyść - mówiła w rozmowie z serwisem sport.tvp.pl .

Zdziebło kończy współpracę z Korzeniowskim. Kulisy decyzji pozostają nieznane

- Kompletny zawodnik, widział w chodzie wszystko. Był powtarzalny jak zegarek, znał swój organizm. Chcę się od niego uczyć i za nim podążać. Zależało mi na tym, żeby mieć go blisko - tłumaczyła wówczas Zdziebło. - Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Mam nadzieję, że się opłaci. A jeżeli nie, to przynajmniej nie będę mogła sobie zarzucać, że nie zrobiłam czegoś, co może mogłam lub powinnam.