Polska wicemistrzyni Europy zachwyciła. Rekord życiowy i TOP 10 wszech czasów

Gwiazdą polskiego sprintu jest oczywiście Ewa Swoboda - jedyna Polka, która w hali na 60 m zeszłą poniżej 7 sekund (6.99). Szybko biega też Pia Skrzyszowska, ale to przecież specjalistka od płotków - już wkrótce zaprezentuje się polskim kibicom w tej konkurencji choćby podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu. A Magdalena Stefanowicz jest trochę w ich cieniu, także Krysciny Cimanouskiej . Być może jednak z tego cienia wkrótce wyjdzie.

Nowy rekord życiowy polskiej sprinterki. Wynik, któy dał zwycięstwo w pierwszym starcie w sezonie

Dla 23-letniej sprinterki AZS AWF Katowice ten rok rozpoczął się kapitalnie. Stefanowicz zdecydowała się na start w Dortmundzie - w mityngu Sparkassen. Już eliminacyjny bieg był niezwykle obiecujący - Polka go wygrała, choć tylko o tysięczne części sekundy przed Portugalką Lorène Bazolo . Obu zmierzono bowiem czas 7.26 s. Dokładnie taki był jej rekord życiowy, ustanowiony rok temu też na starcie sezonu w Toruniu, a miesiąc później wyrównany w tej samej hali podczas mistrzostw kraju.

Tym razem jednak Stefanowicz na tym nie poprzestała. Sprinterka AZS AWF Katowice kapitalnie przyspieszyła w finale, wpadła na metę praktycznie równo z Niemką Alexandrą Burghardt. A to doświadczona i klasowa zawodniczka, ze sztafetą swojego kraju wywalczyła brąz na 4x100 m w mistrzostwach świata w Eugene. Do wyłonienia triumfatorki potrzebne było sprawdzenie fotokomórki - okazało się, że o trzy tysięczne sekundy lepsza była Polka. A uzyskany przez obie czas - 7.22 s, to nowy rekord życiowy Stefanowicz.