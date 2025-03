Polska torpeda, rekord życiowy 20-latka. Historyczny czas Warholma poprawiony

Maksymilian Szwed błyszczał w tym roku formą, uzyskał drugi czas w historii polskiej lekkoatletyki pod dachem. I można było odnieść wrażenie, że to nie jest szczyt możliwości 20-latka z AZS Łódź. Do Apeldoorn przyjechał z czwartym wynikiem na kontynencie, po swojej serii eliminacyjnej był już trzeci. Wygrał ją pewnie, poprawił rekord życiowy - teraz to 45.69 s. I nikt już chyba nie ma wątpliwości, że Polak jest kandydatem do miejsca na podium.