Polska sztafeta bez gwiazd, ale zwycięska. Trener wyjaśnił absencję

Pogoń za igrzyskami. Trener tłumaczy absencję najlepszych sprinterów

Do kwalifikacji olimpijskiej wciąż Polakom brakuje. W tym momencie trzeba pobiec szybciej niż 38,30 sek., by awansować, a realnie pewnie w granicach 38,15 sek., czyli tyle ile wynosi rekord kraju.

Szans nie będzie już wiele. Tak naprawdę wszystko sprowadzać się będzie do występu w mistrzostwach Europy w Rzymie (7-12 czerwca) . Tam jednak powinni wystąpić wszyscy nasi najlepsi sprinterzy. Jak usłyszeliśmy w Ostrawie, jeżeli wszystko dobrze się ułoży, to stać ich będzie na czas w granicach 38,05 sek.

W kwestii Dominika, to była decyzja typowo szkoleniowa. Przed nim jest jeszcze jeden start indywidualny w czwartek. Chcieliśmy zatem dać jeszcze trochę czasu, bo wracał po kontuzji. Nie chcieliśmy go zatem przeciążać. Szykujemy go na mistrzostwa Europy

- Jeżeli chodzi o Oliwera, to co jakiś czas odzywa się u niego stara kontuzja. Kiedy się przeciąży, to przyczep mięśnia dwugłowego daje o sobie znać. On zna na tyle swój organizm, że wie, że teraz akurat musi trochę wyluzować. Miał do tego start w sobotę, więc było pewne ryzyko nabawienia się kontuzji. Oliwer był na wstępnych listach, ale jednak postawiliśmy na innych zawodników. Miał też biegać Łukasz Żok, ale on startował dwa dni temu indywidualnie na 200 metrów, więc też daliśmy mu odpocząć - dodał.