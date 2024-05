Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy rozpoczną się już 7 czerwca w Rzymie, a listę polskich reprezentantów zgłoszonych do startu poznaliśmy w czwartek 30 maja. Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA) ogłosił, że do stolicy Włoch poleci 94 "Biało-Czerwonych" , co stanowi nowy rekord naszego kraju.