Polska może stracić wielką imprezę. Władze są już z tym pogodzone

O tym, że na Stadionie Śląskim odbędą się w 2027 roku kolejne już dla tego obiektu Drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce, poinformowano dwa lata temu. European Athletics ogłosił to, gratulując Polakom faktu, że najlepsi zawodnicy ze Starego Kontynentu ponownie pojawią się w słynnym "Kotle Czarownic".

Polska straci ważną imprezę? Władze pogodzone

Choć nic nie jest jeszcze potwierdzone, to European Athletics ma w planie, podobnie jak było to w tym roku, połączyć Igrzyska Europejskie z DME i rozegrać je w trakcie jednej imprezy. Chociaż jeszcze nie znamy gospodarza czwartej edycji tego wydarzenia, które w 2023 roku gościło w Krakowie i w Małopolsce, to można założyć, że nie będzie nim Polska.