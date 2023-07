Polska mistrzyni zrezygnowała z walki o złoto. Ma inne cele i coraz bardziej się rozpędza

Pia Skrzyszowska jest coraz szybsza. Goni najlepsze zawodniczki na świecie

- Moja forma idzie w górę i to mnie cieszy, choć nie ukrywam, że chciałabym, by to był lepszy bieg. Nie ustrzegłam się błędów, ale też wiele się działo w czasie tego biegu. Poza tym byłam chyba trochę rozkojarzona. Zabrakło chyba agresji na tych pierwszych metrach . Już jestem jedną z najszybszych Europejek i to jest dobre. Chciałabym już poskładać ten bieg. Tę moją szybkość z techniką. Do mistrzostw świata mam jednak jeszcze miesiąc i mam nadzieję, że w Budapeszcie będę już biegała perfekcyjnie - powiedziała Skrzyszowska.

Może nie wyglądało to dobrze, bo czołówka biegu uciekła mi od razu, ale trzeba pamiętać, że Amerykanki przyjechały na start w szczytowej formie, bo przecież kilka dni temu miały mistrzostwa kraju i kwalifikacje do mistrzostw świata. Spodziewałam się zatem po nich szybkiego biegania. Ja wciąż gonię formę. Biegam coraz szybciej, a one biegają na podobnym poziomie. Nie uciekają mi zatem, a nawet można powiedzieć, że je gonię. I w końcu dogonię

Gotowa na pobicie rekordu życiowego

- To mnie napawa optymizmem i wierzę, że to się może stać jeszcze w tym roku. Do rekordu Polski (12,36 sek. - przyp. TK) może mi jeszcze trochę zabraknąć w tym sezonie. Musiałby to być perfekcyjny bieg, by pobić taki czas. Oczywiście to jest możliwe. Na pewno o tym marzę i do tego dążę, ale nie chcę nic obiecywać. Jestem cierpliwa i gdyby to miało się stać za rok w Paryżu, też byłabym zadowolona. Trzeba będzie biegać tak szybko, by myśleć o olimpijskim finale - śmiała się Skrzyszowska.