Polska mistrzyni zamordowana podczas napadu. Jej historią żyła Polska i USA

Stanisława Walasiewicz - podstawowe informacje

Stanisława Walasiewicz urodziła się 3 kwietnia 1911 w Wierzchowni. Co ciekawe, w akcie urodzenia zostało zapisane imię Stefania. Zaledwie po kilkunastu miesiącach w kraju, jej rodzina wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie jej ojciec otrzymał pracę w Cleveland. W USA przedstawiała się nie jako Stanisława Walasiewicz, lecz jako Stella Walsh .

Jako nastolatka wykazywała duży talent do sportu. Z powodzeniem startowała w biegach dla juniorów. Sytuacja życiowa jej rodziny nie była jednak najlepsza, przez co naukę i starty w zawodach musiała łączyć z pracą w przedsiębiorstwie kolejowym.

W 1927 roku wystartowała w imprezie "Szukamy olimpijczyków". Walasiewiczówna spisała się na tyle dobrze, że zakwalifikowała się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie (1928) . Warto wspomnieć, że były to pierwsze igrzyska, w których mogły startować również kobiety .

Stanisława Walasiewicz - stracona szansa stała się motywacją

W 1929 roku postanowiła przyjechać do Polski. Działacze Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, szybko namówili Walasiewicz do startów dla ojczyzny. Biegaczka została zawodniczką klubu "Sokół Grażyna" . Już w swoim drugim starcie wyrównała rekord świata w biegu na 60 metrów.

Stanisława Walasiewicz - dominatorka na światowych bieżniach

Ponadto Polka notowała też dobre wyniki w skoku w dal. Szczególnie widać to było w 1930 roku podczas Światowych Igrzysk Kobiet w Pradze, gdzie wygrała biegi na 60, 100 i 200 metrów oraz wywalczyła brąz w sztafecie. Był to prawdziwy pokaz jej dominacji.

Stanisława Walasiewicz - apogeum sukcesów

W 1938 roku kobiety zostały dopuszczone do startów w mistrzostwach Europy. Stanisława Walasiewicz zdobyła na ME 1938 w Wiedniu aż cztery medale. Była najlepsza w biegach na 100 oraz 200 metrów. Do tego dołożyła srebro w sztafecie 4 × 100 metrów oraz w skoku w dal. Jak się później okazało, to były ostatnie medale Stanisławy Walasiewicz na tak wielkich imprezach lekkoatletycznych.