Polska mistrzyni załamana. Porażka wiele ją kosztowała. Ten grymas aż bolał

Jest on na tyle poważny, że boli, a jak boli, to trudno jest po prostu chodzić, a co dopiero rywalizować. Ból to sygnał od organizmu, że z naszym zdrowiem jest coś nie tak. Muszę się zastanowić, co dalej robić. Na pewno trzeba zrobić jakąś przerwę i pomyśleć, co dalej. Trzeba może zmienić trening albo trochę odpocząć. To widać. Z tym bólem to wszystko nie ma sensu. Może to też po prostu nie był mój dzień. Są rzeczy, których nie da się łatwo wytłumaczyć, postawić jasno diagnozy. To na pewno przeciążeniowe sprawy

~ mówiła.