Iga Baumgart-Witan to absolutna legenda polskiej lekkoatletyki. 36-latka przez ostatnie lata błyszczała na arenie międzynarodowej, odnosząc przy tym sukcesy, o których wiele jej rywalek może jedynie pomarzyć. Na swoim koncie ma ona m.in. dwa medale olimpijskie, dwa medale mistrzostw świata, medal halowych mistrzostw świata, dwa medale mistrzostw Europy oraz dwa medale halowych mistrzostw kontynentu. Jest także dwukrotną mistrzynią kraju na dystansie 400 metrów.

Iga Baumgart-Witan planuje założyć rodzinę

Sprinterka podczas tegorocznych mistrzostw Polski nie zaprezentowała się z najlepszej strony, a po niezbyt udanym starcie na tej imprezie niespodziewanie ogłosiła, że był to jej ostatni występ na stadionie w zawodowej karierze. Teraz w rozmowie z "WP SportoweFakty" mistrzyni ogłosiła, że decyzja o zakończeniu sportowej kariery była dobrze przemyślana, a zdecydowała się ona na nią ze względu na... chęć założenia rodziny.

"Wspólnie z mężem rozpoczęliśmy starania o dziecko i mam nadzieję, że niedługo nasza rodzina się powiększy" - ogłosiła biegaczka.

Sportsmenka podkreśliła, że tegoroczne mistrzostwa Polski nie były ostatnią imprezą w jej karierze. "Mam ambicję, by do marca przyszłego roku kontynuować karierę i pożegnać się z kibicami podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu i Bydgoszczy. To jest moje wymarzone pożegnanie. W październiku wystartuję jeszcze na Maderze w mistrzostwach Europy masters, gdzie powalczę o rekordy na 200 i 400 metrów" - przyznała.

Jedna z członkiń "Aniołków Matusińskiego" przyznała, że są to jedynie luźne plany, a jej priorytetem jest na ten moment założenie rodziny. Jeśli więc przed halowymi mistrzostwami świata w Toruniu i Bydgoszczy uda jej się zajść w ciążę, zrezygnuje ona ze startu w tej imprezie.

"Rodzina ma w tym momencie priorytet, więc jeśli do marca mogłabym się pochwalić radosną nowiną, to pewnie plany startowe pójdą w niepamięć. Na razie jednak zamierzam wszystko realizować i czekać, co się wydarzy" - podsumowała.

