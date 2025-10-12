Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska mistrzyni półmaratonie w Krakowie. Tym transparentem zwróciła na siebie uwagę

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Ponad czternaście tysięcy uczestników, rekord frekwencji i ogrom pozytywnej energii - tak wyglądała 11. edycja PKO Cracovia Półmaratonu Królewskiego. Zwyciężyli Kenijczycy Hillary Kiptum Maiyo i Valentine Jebet Benedek, ale prawdziwą furorę na trasie zrobiły polskie lekkoatletki Sofia Ennaoui i Joanna Jóźwik, które dopingowały biegaczy z zabawnymi transparentami.

Sofia Ennaoui zwróciła na siebie uwagę podczas półmaratonu w Krakowie
Sofia Ennaoui zwróciła na siebie uwagę podczas półmaratonu w KrakowieInstagram/sofia.ennaoui, PAWEL SKRABA/AGENCJA SEEast News

Niedzielny poranek w Krakowie należał do biegaczy. Ponad czternaście tysięcy uczestników wystartowało w 11. edycji PKO Cracovia Półmaratonu Królewskiego, bijąc rekord frekwencji z ubiegłego roku. Na dystansie 21,0975 km, zakończonym tradycyjnie w efektownej scenerii Tauron Areny Kraków, najszybszy okazał się Kenijczyk Hillary Kiptum Maiyo, który po zeszłorocznym drugim miejscu tym razem nie dał rywalom szans, triumfując w czasie 1:03.13. Tuż za nim finiszował jego rodak Albert Kipkorir Tonui, a trzecią lokatę zajął najlepszy z Polaków - Mateusz Kaczor. W rywalizacji kobiet bezkonkurencyjna była Valentine Jebet Benedek, również z Kenii, która nie tylko powtórzyła zwycięstwo sprzed kilku tygodni z Biegu Trzech Kopców, ale także ustanowiła nowy rekord trasy (1:10.48). Drugie miejsce zajęła Ukrainka Walerija Zinienko, a trzecie - Julia Koralewska, najlepsza z Polek.

Klaudia Zwolińska: Będę nieść na plecach ciężar przygotowań do igrzysk olimpijskich. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Sofia Ennaoui "szuka męża" podczas półmaratonu w Krakowie. Tym transparentem zrobiła furorę

Jednak emocje sportowe to nie wszystko, co przyciągnęło uwagę kibiców i mediów. Na trasie półmaratonu pojawiły się dwie znakomite polskie lekkoatletki - Joanna Jóźwik i Sofia Ennaoui, które tym razem nie rywalizowały, lecz… dopingowały uczestników w wyjątkowo kreatywny sposób. Zamiast tradycyjnych transparentów z motywacyjnymi hasłami, biegaczki postawiły na humor. Na jednym z banerów widniał napis: "Szukam męża dla Sofii", a obok dopisek: "CV i zdjęcie poproszę zostawić na mecie". Inny transparent głosił żartobliwie: "Meta w drugą stronę", czym rozbawiał zawodników, którzy mimo zmęczenia nie mogli powstrzymać uśmiechu.

"Z Joanną Jóźwik bawiłyśmy się dzisiaj wyśmienicie, mogąc Was dopingować. Mam nadzieję, że pogoda Wam nie przeszkodziła i pobiliście swoje życiówki" - napisała po wydarzeniu Sofia Ennaoui na Insta Stories. We wpisie opublikowanym na Instagramie dodała: "Najważniejsze, że wszyscy przebiegający obok nas się uśmiechnęli". I rzeczywiście - ich entuzjazm udzielił się wszystkim. Biegacze odpowiadali na doping gestami, śmiechem i okrzykami, a wielu z nich zatrzymywało się na chwilę, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

    Sofia Ennaoui
    Sofia EnnaouiAleksandra SzmigielReporter
    Joanna Jóźwik na prowadzeniu
    Joanna Jóźwik na prowadzeniuSERGEI GAPONAFP
    Joanna Jóźwik, Sofia Ennaoui
    Joanna Jóźwik, Sofia EnnaouiTomasz Jastrzębowski/REPORTEREast News

