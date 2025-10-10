Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska mistrzyni olimpijska nie wytrzymała. Z jej ust popłynęły słowa krytyki

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Iga Baumgart-Witan pojechała, zgodnie z zapowiedzią, na mistrzostwa Europy w kategorii Masters, czyli dla sportowców nieco starszych. Tegoroczne zawody odbywają się na portugalskiej Maderze, w pięknych okolicznościach przyrody. Polska lekkoatletka nie była jednak zadowolona ze wszystkich aspektów, jakie zastała na miejscu. Postanowiła to skomentować bez ogródek, podając przy tym nazwę jednej z polskich drużyn.

Iga Baumgart-Witan
Iga Baumgart-Witan Foto Olimpik/NurPhotoAFP

Znana lekkoatletka i mistrzyni oraz wicemistrzyni olimpijska z Tokio w sztafetach mieszanych i kobiecych 4 x 400 metrów w ostatnim czasie powoli myśli o zakończeniu profesjonalnej kariery i skupieniu się na bardziej amatorskim bieganiu. Zapowiedziała już, że nie będzie na pewno starać się o start na igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. 

Iga Baumgart-Witan na mistrzostwach Europy Masters

Biegaczka zapowiadała wcześniej swój start w zawodach Masters. Wybrała mistrzostwa Europy, które odbywają się w tym roku na portugalskiej wyspie Maderze. W pierwszym wideo z zawodów opublikowanym przez Baumgart-Witan, widać, że zawodniczka jest zachwycona okolicznościami przyrody, w jakich się znalazła.

Adam Kszczot: Nie potrafimy zarządzać talentami w polskiej lekkoatletyce. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Nie miała jednak do powiedzenia wiele dobrego o organizacji samych mistrzostw. Choć bardzo cieszyła się z oglądania panów powyżej 65. roku życia biegnących całkiem dobrze pod kątem technicznym, to, jak zaznaczyła, organizacja zawodów była dla niej jak... Stal Mielec.

Iga Baumgart-Witan skrytykowała organizację mistrzostw

"Pierwszy dzień mistrzostw Europy Masters. Tak, widoki niesamowite. Organizacja... Stal Mielec, więc zobaczymy, jak to będzie. Można startować bez bloków, można startować z blokami. Nie działa aparatura, godzina opóźnienia. Dobrze, że jutro mam start, może już jutro to ogarną" - mówiła, co prawda z uśmiechem na ustach, ale dość rozczarowana Baumgart-Witan.

Podkreśliła w dalszej części wypowiedzi, że była zachwycona tym, jak dobrze do zawodów przygotowani byli różni zawodnicy, szczególnie ci starsi. Pokazywali się z naprawdę dobrej technicznej strony. Zdaje się, że to może spokojnie przykryć wszelkie problemy związane z mistrzostwami.

Zobacz również:

Iga Baumgart-Witan
Lekkoatletyka

Baumgart-Witan szykuje się do kolejnego startu. Zaskakujące słowa w kierunku kibiców

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Uśmiechnięta kobieta o długich blond włosach, ubrana w czarno-białą sportową kurtkę, stoi na tle rozmytego, zielonego otoczenia.
Iga Baumgart-WitanAliaksandr ValodzinEast News
Polska lekkoatletka w czasie biegu na stadionie, ubrana w oficjalny strój reprezentacyjny z widocznym numerem i nazwiskiem, w tle rozmyta publiczność i obsługa wydarzenia.
Iga Baumgart-WitanPAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESSEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja