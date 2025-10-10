Polska mistrzyni olimpijska nie wytrzymała. Z jej ust popłynęły słowa krytyki

Znana lekkoatletka i mistrzyni oraz wicemistrzyni olimpijska z Tokio w sztafetach mieszanych i kobiecych 4 x 400 metrów w ostatnim czasie powoli myśli o zakończeniu profesjonalnej kariery i skupieniu się na bardziej amatorskim bieganiu. Zapowiedziała już, że nie będzie na pewno starać się o start na igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku.

Iga Baumgart-Witan na mistrzostwach Europy Masters

Biegaczka zapowiadała wcześniej swój start w zawodach Masters. Wybrała mistrzostwa Europy, które odbywają się w tym roku na portugalskiej wyspie Maderze. W pierwszym wideo z zawodów opublikowanym przez Baumgart-Witan, widać, że zawodniczka jest zachwycona okolicznościami przyrody, w jakich się znalazła.

Nie miała jednak do powiedzenia wiele dobrego o organizacji samych mistrzostw. Choć bardzo cieszyła się z oglądania panów powyżej 65. roku życia biegnących całkiem dobrze pod kątem technicznym, to, jak zaznaczyła, organizacja zawodów była dla niej jak... Stal Mielec.

Iga Baumgart-Witan skrytykowała organizację mistrzostw

"Pierwszy dzień mistrzostw Europy Masters. Tak, widoki niesamowite. Organizacja... Stal Mielec, więc zobaczymy, jak to będzie. Można startować bez bloków, można startować z blokami. Nie działa aparatura, godzina opóźnienia. Dobrze, że jutro mam start, może już jutro to ogarną" - mówiła, co prawda z uśmiechem na ustach, ale dość rozczarowana Baumgart-Witan.

Podkreśliła w dalszej części wypowiedzi, że była zachwycona tym, jak dobrze do zawodów przygotowani byli różni zawodnicy, szczególnie ci starsi. Pokazywali się z naprawdę dobrej technicznej strony. Zdaje się, że to może spokojnie przykryć wszelkie problemy związane z mistrzostwami.

Iga Baumgart-Witan Aliaksandr Valodzin East News

Iga Baumgart-Witan PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS East News