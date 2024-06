Po wszystkich perturbacjach zdrowotnych stwierdziłam, wspólnie z trenerem, że w Paryżu nie będę miała możliwości, by walczyć o najwyższe cele. Jak rapował PRO8L3M: "Jak tworzyć to historię. Jak robić to furorę". Wiem, że furory w trakcie mistrzostw Polski w Bydgoszczy bym nie zrobiła. A to niezbędne, by wywalczyć kwalifikację na igrzyska w Paryżu. Odpuszczam. Już wiem, że to się nie uda. Jest mi bardzo przykro, natomiast mocno trzymam kciuki za pozostałe dziewczyny

~ Małgorzata Hołub-Kowalik dla tvpsport.pl