Polska mistrzyni odbiera zewsząd gratulacje. Ale to koniec. Decyzja już podjęta

Anita Włodarczyk sposobi się do piątego startu na olimpijskich arenach. Zaczynała w 2008 roku w Pekinie. Jak zapowiedziała już wiosną tego roku, przygodę z igrzyskami zakończy najbliższego lata w Paryżu.

Uczyni to w wyjątkowej roli. W poniedziałkowe popołudnie poznaliśmy skład polskiej ekipy na imprezę czterolecia i nazwiska chorążych. W tej roli zobaczymy koszykarza Przemysława Zamojskiego i właśnie Włodarczyk.

Anita Włodarczyk żegna się z igrzyskami olimpijskimi. W Paryżu zobaczymy ją w nowej roli

- Dostałam propozycję bycia chorążą reprezentacji Polski w Paryżu. Podeszłam do tego tak, że moje pierwsze igrzyska były w Pekinie, gdzie byłam na ceremonii otwarcia. W Londynie, Tokio i w Rio nie byłam. Teraz igrzyska w Paryżu... myślę, że będą moimi ostatnimi. Przyjęłam tę informację z dużym zaskoczeniem, ale też z uśmiechem na twarzy - powiedziała trzykrotna mistrzyni olimpijska w rozmowie z Eurosportem.

- Nieraz śmiejemy się z trenerem, że ten, by mnie zmotywować przed rzutem, krzyczy: dawaj babcia! Jestem już na innym etapie kariery. Nie jest tak, jak kiedyś, że wchodziłam do koła i pierwszym rzutem robiłam awans do finału. Dla mnie ten okrzyk jest motywujący. Jak widać, babcia musi się rozkręcać teraz z rzutu na rzut - mówiła z w żartobliwym tonie Włodarczyk podczas czerwcowych mistrzostw Europy w Rzymie.