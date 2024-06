Polska mistrzyni Europy zawiedziona. "Najchętniej bym się popłakała"

Najchętniej bym się popłakała. Wydawało się, że jest forma życiowa, bo dobrze czułam się na treningach. Liczyłam na rekord życiowy i ten padł, ale liczyłam też na lepsze miejsce. To był jednak mój pierwszy start w tym roku i do tego bieganie na prędkościach. Nie czułam się zbyt dobrze. Dla mnie było zbyt szybko. Myślałam, że na trasie się rozkręcę i na ostatnich pięciu kilometrach przyspieszę. Wiedziałam, że to nie jest mój dzień, dlatego odpuściłam już na początku. Do tego z minuty na minutę pogoda miała być coraz gorsza. Miało być coraz cieplej. Jestem trochę rozczarowana. Może gdybym rozpoczęła nieco wolniej...

~ mówiła Lisowska.