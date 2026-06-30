Polska mistrzyni Europy z żalem ogłasza. "Mój sezon dobiegł końca"

W rywalizacji na 100 m przez płotki Pia Skrzyszowska jest naszą największą gwiazdą - w niedzielę w Paryżu po raz pierwszy w tym sezonie pokonała dystans poniżej 12,5 sek. Za półtora miesiąca w Birmingham będzie jedną z czterech, może pięciu głównych kandydatek do podium. Cztery lata temu w Monachium zdobyła złoto, dwa lata temu w Rzymie - brąz. Teraz występ w Anglii będzie tym najważniejszym w sezonie, w przeciwieństwie do poprzednich lat, gdy ME były albo w roku MŚ (2022), albo w roku olimpijskim (2024).

Polska może jednak w tej konkurencji wystawić aż trzy zawodniczki - European Athletics wyznaczyło minimum kwalifikacyjne na 12.88 s. Poza Skrzyszowską wypełniły je jeszcze dwie inne Polki: Alicja Sielska (12.81 s w zeszłorocznej DL w Chorzowie) oraz Klaudia Wojtunik (12.84 s 10 dni temu w fińskim Kuortane).

I dość nieoczekiwanie Sielska zwolniła właśnie swoje miejsce. Dla niej sezon już się skończył, właściwie po zaledwie jednym poważnym starcie.

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Mówimy bowiem o zawodniczce niezwykle utalentowanej, w lipcu skończy dopiero 23 lata. Gdy rok temu w mityngu w Gorzowie przebiegła setkę przez płotki w 12.86 s, uzyskała najlepszy czas na kontynencie wśród zawodniczek do lat 23. - Mój cel to Diamentowa Liga. To totalnie inny poziom zawodów. Marzy mi się ona. No i jakiś sponsor. Bo chciałabym coś sobą reprezentować. Z jednej strony się pokazuję, a z drugiej czuję się, jakbym była niedostrzegana - mówiła wtedy. A zaproszenie do Diamentowej Ligi w Chorzowie dostała momentalnie. W Bergen zaś zdobyła mistrzostwo Europy do lat 23. A na samym końcu zadebiutowała jeszcze w mistrzostwach świata - w Tokio skończyło się na eliminacjach, choć też z czasem poniżej 13 sekund.

Alicja Sielska Radosław Jóźwiak materiały prasowe

Zimą Sielska poprawiła swój rekord życiowy w hali (8.02 s), lato zaczęła od przyzwoitego występu w memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy (13.01 i 13.04 s). Tydzień później było jeszcze złamanie bariery 13 sekund w mityngu Konopacka Classic w stolicy oraz piąte miejsce w finale.

Kolejnych już jednak w tym roku nie będzie.

Wolałabym dziś przyjść do Was z informacją o kolejnym starcie. Nie przypuszczałam jednak, że będę pisać taki post. Mój sezon dobiegł końca. Stan zdrowia nie pozwala mi na kontynuowanie sezonu.

- napisała Alicja Sielska na Instagramie. "Przez cały ten sezon miałam poczucie, że ciągle gonię i walczę o przetrwanie. Dziś wiem, że ta decyzja jest najlepsza dla mojego zdrowia i przyszłości. Patrzę długofalowo. Moje zdrowie nie jest warte ryzyka zwłaszcza, że moje ambicje sięgają igrzysk olimpijskich, a marzeniem jest walka o medale mistrzostw Europy i świata. Wiem, że mnie na to stać" - kontynuowała.

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Ważne jest zdanie: "Na razie moja iskra przygasła" - świadczące o tym, że 22-latka z Krakowa czuje duże zmęczenie psychiczne. Nie przesądza, czy powrót nastąpi już zimą w sezonie halowym, a główną jego imprezą będą mistrzostwa Europy w Walencji, czy dopiero latem.

"Mój dziadek powtarza: Pamiętaj, po burzy zawsze wychodzi słońce" - napisała.

Alicja Sielska Łukasz Szeląg materiały prasowe





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