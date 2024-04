Polska mistrzyni Europy mówi "pas". To już koniec, nie będzie igrzysk w Paryżu

"Od poprzedniej jesieni. A wcześniej lato, które miało być fantastyczne, a wyszło tak, że prawie w ogóle w nim nie pobiegałam.(...) I został żal. Bo żeby jednak być w tym Paryżu, przed sezonem 2023 dołączyłam do włoskiego teamu. Wyjeżdżałam do Kenii, do Włoch, trenowałam bardzo mocno. Aż za mocno, chociaż sądziłam, że to musi być teraz. Że to ostatni moment, aby coś dogonić. Postawiłam wszystko na jedną kartę" - tłumaczyła w rozmowie z TVP Sport.

