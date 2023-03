Polska medalistka zachwycona: Jesteśmy nowym Wunderteamem!

"Myślę, że nadzwyczajnie dobrze to wyszło. Na początku wielu ekspertów nie spodziewało się, że zdobędziemy tyle medali. Bardzo się cieszę, bo na podium stanęli młodzi zawodnicy, ale również doświadczeni i utytułowani. To jest fajna mieszanka. Tworzymy drużynę, z której cała Polska może być dumna" - powiedziała PAP biegaczka.

"Bieg finałowy poszedł po myśli mojej i trenera. Spodziewaliśmy się, że będzie bardzo szybki od startu do mety. Dla mnie to była o tyle komfortowa sytuacja, że czułam się na siłach. Wiedziałam, że jestem w bardzo dobrej formie. Po przeanalizowaniu biegów eliminacyjnych stwierdziliśmy, że nikt nie będzie czekał na bieg taktyczny, tylko każdy będzie chciał rozpocząć szybko" - tłumaczyła.

Sofia Ennaoui: Na pewno będę w stanie rywalizować o medal

"To był na pewno bardzo dobry znak. Gdy Lidia Chojecka biła rekord Polski na 1000 m, to dwa dni później udało jej się ustanowić rekord kraju na 1500 m. Ten rezultat oznaczał, że jestem w stanie przybliżyć się do rekordowego biegania na moim docelowym dystansie. Byłam przekonana, że jeśli rywalki nie pobiegną lepiej od rekordu Polski, to na pewno będę w stanie rywalizować o medal" - oświadczyła.