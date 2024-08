Polska medalistka olimpijska ogłasza, to będzie oficjalny koniec. "Ciągle jakoś ciężko"

Anna Kiełbasińska zaprasza do Chorzowa. Na Stadionie Śląskim wydarzy się coś ważnego

Anna Kiełbasińska we wtorek podzieliła się w mediach społecznościowych większą liczbą szczegółów. "Ciągle jakoś ciężko jest mi się zebrać na odwagę, ciągle wydaje mi się, że potrzebuje na to pożegnanie z lekkoatletyką jakichś wyjątkowych okoliczności. A z drugiej strony mam ochotę się poddać i jakoś naturalnie przejść do życia. Zresztą kto by rozpamiętywał? liczy się tylko to co tu i teraz oraz to co przed nami. Ale tego co jest teraz i tego co przede mną, nie byłoby w takich kolorach, gdyby nie te ostatnie 20 lekkoatletycznych lat" - rozpoczęła obszerny wpis na Instagramie (pisownia oryginalna).