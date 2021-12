Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Jan-Krzysztof Duda 41% Anita Włodarczyk 59%

- Mamy bardzo duży problem zimą. Brakuje hal lekkoatletycznych do treningów. Nie umiem się z tym pogodzić. Sukcesy sukcesami, ale nic nie zmienia się w tym kierunku, żeby lekkoatletyka się rozwijała - alarmował w niedawnej rozmowie z Interią Aleksander Matusiński, trener sztafety kobiecej 4x400 m i - wraz z Markiem Rożejem, złotej sztafety mieszanej 4x400 m.

- To wielka bolączka naszego sportu. Każde dużo polskie miasto powinno mieć halę dla lekkoatletów. Białoruś jest biedniejszym krajem, a posiada siedem-osiem takich hal - mówił na niedawnej konferencji trenerów sportów olimpijskich Zbigniew Król, trener brązowego medalisty olimpijskiego na 800 m Patryka Dobka.

Tylko jedna hala, będzie druga, a kiedy kolejne?

Zimą w Polsce lekkoatleci mają do dyspozycji tylko jedną profesjonalną treningową halę - w Centralnym Ośrodku Sportowym w Spale. Istnieją jeszcze mniejsze, jak w zasłużonym łódzkim klubie RKS (Rudzki Klub Sportowy), gdzie trenował Adam Kszczot, Szymon Bednarek, albo bieżnie lekkoatletyczne na niektórych AWF-ach.

Były liczne deklaracje zwłaszcza w czasach, gdy ministrem sportu był były lekkoatleta Witold Bańka. Szef resortu deklarował program budowy takich hal. Miało powstać kilka obiektów dla lekkoatletów.

Tymczasem powstaje tylko jeden - Centrum Lekkoatletyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego za 52 miliony złotych. Były już minister sportu (wtedy Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) Piotr Gliński podjął również decyzję o budowie hali we Wrocławiu i w ośrodku olimpijskim w Wałczu.

Pieniądze są, ale czasami w realizowaniu takich planów przeszkadza polityka. Z zapowiadanych planów budowy hal na poznańskim Golęcinie i Bydgoszczy zrezygnowano w wyniku braku porozumienia z samorządami. Władze tych miast nie złożyły odpowiednich wniosków.

Świat może nam uciec

A brak takiej infrastruktury to poważny problem dla lekkoatletów, szczególnie z kadr młodzieżowych. Oni nie wyjeżdżają na zagraniczne zgrupowania, muszą trenować w Polsce.

- Kiedyś wychodziło się na ulice i można było pobiegać. Ale dziś nawet te boczne uliczki osiedlowe są pełne samochodów, jest niebezpiecznie i technika biegu nie ta. To nie to samo - opowiadał Zbigniew Król.

- Ile można liczyć na to, że nie będzie mroźnej zimy? Kadra narodowa, czołówka sobie poradzi. Oni pojadą na zgrupowanie do RPA, na południe Europy i potrenują w normalnych warunkach, ale między obozami jest im ciężko. Gosia Hołub-Kowalik wraca z RPA do Koszalina i musi biegać w śniegu, na lodzie, albo w błocie. Na Białorusi mają kilka hal lekkoatletycznych, w Pradze są trzy, my na mistrzostwa Śląska musimy jechać do Ostrawy. To jest sytuacja nie do zaakceptowania - grzmi Aleksander Matusiński.

Wszyscy trenerzy najlepszych lekkoatletów mają podobne zdanie. Uważają, że przez to świat może nam uciec, bo nie da się przygotować do sezonu bez treningów w okresie zimowym. Hale lekkoatletyczne są do tego niezbędne.

Olgierd Kwiatkowski