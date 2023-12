Ennaoui kilka razy zmagała się z COVID-19 , co dało jej się we znaki. Wprawdzie dobrze radziła sobie podczas treningów szybkościowych, ale miała problem z wydolnością. "To, co się jednak dzieje z moją wytrzymałością, jest po prostu tragiczne. Im dalej w las, tym jest coraz gorzej" - mówiła w sierpniu.

"I czuję po prostu wdzięczność, że w ogóle tu jestem. Wychodzę z chęcią na treningi, nie zabieram ze sobą nawet słuchawek, co wcześniej prawie zawsze robiłam. Słucham przyrody. To mnie cieszy" - powiedziała.

Sofia Ennaoui o przygotowaniach do startów. Szczere wyznanie lekkoatletki

Utytułowana biegaczka czuje się coraz lepiej, ale do kolejnego sezonu podchodzi z dużą dozą ostrożności, skupiając się przede wszystkim na mozolnych przygotowaniach do przyszłorocznych startów. "Ciężka praca na treningach, praca psychologiczna, spokój i regeneracja" - wyliczała.

I chociaż 28-letnia zawodniczka wraca już do dobrej formy psychicznej i fizycznej, to wciąż boryka się z różnymi trudnościami. Jak wyznała, "ma dużo na głowie", ponieważ chce ukończyć studia magisterskie.

Ennaoui potwierdziła też to, co zakomunikowała po starcie w Budapeszcie - rezygnuje z sezonu halowego, by jak najlepiej przygotować się do startu w Paryżu. "Doszliśmy z trenerem do wniosku, że nie najlepiej wychodzi mi szykowanie dwóch szczytów formy w ciągu jednego roku. Nie ma co szaleć i ryzykować przed igrzyskami olimpijskimi" - stwierdziła.