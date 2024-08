Polska katastrofa na Stade de France. Wszystko na godziny przed wielkim finałem Natalii Kaczmarek

Dzień rozpoczął się od niezłego występu Adrianny Sułek-Schubert w skoku w dal, który był piątą konkurencją siedmioboju. I to był jedyny pozytyw tego poranka.

Sztafety przepadły. Pia Skrzyszowska ryczała

Męska sztafeta na pewno ma perspektywy. Jest bowiem młody Maksymilian Szwed , który miał w Paryżu trzy biegi i to całkiem niezłe.

W Paryżu w ani jednym biegu nie wystąpi Igor Bogaczyński , który również jest obiecującym zawodnikiem. On przegrał sprawdziany z Duszyńskim i Danielem Sołtysiakiem . Stąd brak w składzie sztafety.

Przedpołudnie kończyliśmy słabszym występem Sułek-Schubert w rzucie oszczepem do wieloboju i przede wszystkim pechowym biegiem Pii Skrzyszowskiej. Ta nie awansowała do finału biegu na 100 metrów przez płotki. Zabrakło jej do tego zaledwie 0,03 sek. Po zawodach zalewała się łzami.