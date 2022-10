Polska gwiazda zapowiada "nowe porządki"! Już odebrała dokumenty

Adrianna Sułek to wschodząca gwiazda nie tylko polskiej, ale i światowej lekkoatletyki. W Halowych Mistrzostwach Świata w Belgradzie była druga w pięcioboju, w sezonie letnim zajęła czwarte miejsce w mistrzostwach świata w Eugene oraz drugie w Mistrzostwach Europy w Berlinie. Ten ostatni sukces odniosła mimo dość poważnej kontuzji mięśniowej, która w każdej chwili mogła wykluczyć ją z rywalizacji. Do tego Polka wygrała prestiżowy ranking World Athletics Combined Events Tour, jako druga w historii nasza reprezentantka po Urszuli Włodarczyk. W tym roku pobiła swoje rekordy życiowe w każdej z siedmiu konkurencji siodmioboju!

Reklama

PZLA był hamulcem wstrzymującym karierę Adrianny Sułek?

Przy okazji letniego sezonu utalentowana bydgoszczanka zaczęła się skarżyć na współpracę z Polskiem Związkiem Lekkiej Atletyki. Jeszcze podczas mistrzostw w Eugene narzekała na jakość przygotowań ("najgorszy obóz, jaki przygotował PZLA"), jedzenie ("na kampusie było tragiczne") oraz samą podróż do USA. Później użyła jeszcze mocniejszych słów w rozmowie z Przeglądem Sportowym: - Jedynym hamulcem wstrzymującym rozwój mojej kariery jest Polski Związek Lekkiej Atletyki. To, co robi związek, to jest rzucanie kłód pod nogi i ja już mam dosyć milczenia - stwierdziła. Ripostował jej wiceprezes PZLA Tomasz Majewski: - Ludzie naprawdę nie mają pojęcia, jak dobrze mają. [...] Bez pokory można mieć jeden sukces i koniec.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adrianna Sułek: Bardzo mocno powstrzymuję się od łez. WIDEO Polsat Sport

Tyle że Sułek odniosła w Monachium kolejny sukces, a po powrocie do Polski podkreślała w rozmowie z Interią, że czeka na plan, który przedstawi jej związek. Już wtedy mówił, że 4 października zaczyna przygotowania do kolejnego sezonu, którego najważniejszym punktem będą mistrzostwa świata w Budapeszcie. - Od tego czasu będę dawała z siebie na każdym treningu tysiąc procent. Tego samego oczekuję od PZLA. Dopiero wtedy będę mogła powiedzieć, czy jest dobrze, czy nie - mówiła.

Adrianna Sułek ma dalekosiężne plany? Można myśleć o wysłaniu swoich... pociech

Teraz okazuje się, że zawodniczka ma już poważne plany na przyszłość. W Centralnym Ośrodku Sportu Cetniewo we Władysławowie uzyskała bowiem... dyplom instruktora lekkiej atletyki! Wzięła udział w kursie organizowanym przez... Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Instagram Post Rozwiń

Przy okazji sprecyzowała, że zamierza zmienić... polską myśl szkoleniową dotyczącą siedmioboju. "Najwyższa pora!" - zaznaczyła. - Powoli możecie myśleć, w jakim wieku przyślecie do mnie swoje pociechy - dodała. Co być może znaczy, że kiedyś zamierza poświęcić się pracy z młodymi adeptami lekkiej atletyki.