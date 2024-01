To właśnie między innymi za sprawą Hołub-Kowalik , trzy lata temu w Tokio (ze względu na pandemię koronawirusa zaburzona została zasada czteroletniego odstępu), polscy kibice przeżywali gigantyczne emocje . Praktycznie wyłącznie przed telewizorami, bo COVID-19 sprawił, że imprezie towarzyszyły bardzo szeroko zakrojone obostrzenia.

Niemniej lekkoatleci, jak przystało na przedstawicieli "królowej sportu", rozsiedli się na olimpijskim tronie . Zawodniczka AZS UMCS Lublin dwukrotnie miała powody do największej radości w karierze . W stolicy Japonii na jej szyi zawisły złoty i srebrny medal, czyli marzenie każdego sportowca.

Przez wiele lat mówiłam sobie, że nigdy po urodzeniu dzieci nie wrócę do sportu. To oczywiście wypominają mi teraz moje dziewczyny. Zawsze mówiłam, że sobie po prostu tego nie wyobrażam. Podziwiałam Marikę Popowicz czy Kamilę Lićwinko i mówiłam, że ja nigdy w życiu nie dałabym rady

Lekkoatletka przyznaje, że łatwo nie jest, zwłaszcza że razem z nią na obozach przebywa córeczka, ale ma tam także wsparcie. Od dodatkowych obowiązków odciąża ją mama, a wcześniej mąż. 31-latkę cieszy, że tak szybko była w stanie wrócić do treningów, podkreślając, że porównując listopad do stycznia, jej dyspozycja zmieniła się kolosalnie na plus.