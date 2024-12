- Dylemat czy rozterki mam już za sobą . Jednoznacznie zdecydowałam, że sport będę nadal traktowała bardzo poważnie na równi ze specjalizacją lekarską. O tym definitywnie postanowiłam przed rokiem . Utwierdzałam się w tym stopniowo, a że jestem coraz starsza, to także chcę mieć jakąś alternatywę po zakończeniu sportu, by móc szybko rozpocząć samodzielną pracę - jasno postawiła sprawę Katarzyna Zdziebło już na wstępie naszej rozmowy.

Katarzyna Zdziebło: O minutę sama siebie zaskoczyłam

- Tym startem na pewno zapewniłam sobie bardzo komfortową sytuację. Dzięki temu mam duży spokój w przygotowaniach, a mistrzostwa świata odbędą się dopiero we wrześniu. Można na spokojnie trenować i budować formę - mówi nam Zdziebło, a na pytanie, czy czuła, że to może być tak udany start, odparła: - Nastawiałem się na kwalifikację, chciałam złamać czas 2 godzin i 48 minut, czyli zmieścić się w minimum. Ostatecznie miałam zapasu dwie minuty, więc można powiedzieć, że o minutę sama siebie zaskoczyłam. I z tego bardzo się cieszę

Zdziebło nie grzebie w nieodległej przeszłości. "Emocje opadły"

Zdziebło nie chce już kruszyć kopii o to, co było, dlatego zapytana o osobę odchodzącego prezesa PZLA Henryka Olszewskiego , zastąpionego przez Sebastiana Chmarę, odparła bardzo dyplomatycznie. - Zapewne nawiązuje pan do wydarzeń, które miały miejsce na igrzyskach. Natomiast wszystkie emocje, które wtedy się pojawiły, już opadły. Teraz skupiam się wyłącznie na tym, co przede mną i staram się polegać przede wszystkim na sobie.