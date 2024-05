Polska gwiazda już tego nie ukrywa. Szokujące groźby, życzono jej śmierci

To między innymi dla Joanny Jóźwik mnóstwo polskich kibiców odpalało w poprzednich latach najważniejsze imprezy lekkoatletyczne rozgrywane na całym świecie. Polka zawsze gwarantowała walkę o czołowe lokaty, co doskonale widać po jej dorobku medalowym. Indywidualnie mogła się ona poszczycić między innymi brązowym medalem mistrzostw Europy 2014 w Zurychu. Jeszcze lepiej radziła sobie na hali, bo do trzeciego miejsca w Pradze w 2015, dorzuciła srebro przed własną publicznością w Toruniu w 2021. Piękna przygoda skończyła się oficjalnie w 2023 roku. Celowo napisaliśmy "oficjalnie", ponieważ sport w życiu sportsmenki obecny jest do dziś. Najlepszym na to dowodem było ukończenie Maratonu Nowojorskiego. Reklama

Były dwa powody. Po pierwsze, wcześniej obawiałam się to wypowiedzieć to na głos, bo czułam, że dopiero wtedy dojdzie do mnie, że ten etap jest definitywnie zamknięty. Po drugie, chciałam to zrobić, gdy będę dokładnie wiedziała, czym będę się zajmować w kolejnych latach ~ mówiła 33-latka na łamach WP SportoweFakty kilka dni po oficjalnej decyzji związanej z końcem kariery

Po tych słowach Joanny Jóźwik zrobiło się gorąco. Skandaliczne komentarze

Joanna Jóźwik w swoim życiu nie miała łatwo nie tylko za sprawą kontuzji. Polka zasłynęła z bezpośredniego języka, który nie do końca się wszystkim podobał. W przeszłości głośno zrobiło się o jej krytycznym komentarzu na temat odważnej sesji Agnieszki Radwańskiej. Już wtedy dostawała pierwsze skandaliczne wiadomości, nie nadające się nawet do cytowania. Jeszcze większa afera w Internecie zrobiła się po słowach wypowiedzianych podczas igrzysk w Rio w 2016 roku. Biegaczce nie podobało się to, że lekkoatletyczni włodarze pozwalają jej rywalkom o wyraźnie podwyższonym poziomie testosteronu na normalną rywalizację i nic nie robią z tym jakże ważnym tematem.

33-latka do tych właśnie chwil wróciła przy okazji niedawnej rozmowy z WP SportoweFakty. "Dostawałam wiadomości typu: "Ty głupia rasistowska zdziro", "Powinnaś umrzeć", "Twoi wnukowie będą się wstydzić, że mają taką babcię", "Nie zasługujesz na to, żeby żyć". One były adresowane z RPA, Wielkiej Brytanii... Z Polski mniej, ale "Rasistowska zdziro" to akurat wypowiedź wysoko postawionej osoby w jednej ze spółek skarbu państwa. Bardzo mocno mnie zdenerwowała. Chciałam nawet pozwać tę osobę za wypowiedzenie takich słów, ale w końcu oficjalnie przeprosiła" - wyznała. Reklama

Joanna Jóźwik nie nudzi się na emeryturze. Pojawi się w Paryżu?

Między innymi takie sytuacje sprawiły zapewne, że Joanna Jóźwik podjęła decyzję o zakończeniu kariery. Teraz jest już pewnie dużo spokojniej. 33-latka cieszy się życiem, co widać doskonale na jej koncie na Instagramie. Ostatnio Polka wcieliła się nawet w rolę reporterki przy okazji maratonu w Dębnie. Sama też startuje, gdy tylko nadarzy się odpowiednia okazja. Na pewno na jej wsparcie niebawem będą mogły liczyć też byłe koleżanki z reprezentacji, które w wakacje powalczą o medale olimpijskie w Paryżu. Kto wie, może nawet Joanna Jóźwik pojawi się na miejscu, by zobaczyć tę historyczną imprezę z bliska. W końcu igrzyska zdarzają się raz na cztery lata.

Joanna Jóźwik / AFP

