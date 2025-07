"Polska Femke Bol" zapisała się w historii. Spojrzała na zegar, sama była w szoku

Sobotnia rywalizacja na 400 metrów w memoriale Czesława Cybulskiego dość nieoczekiwanie przyniosła falę rekordów życiowych, co szczególnie powinno radować trenera sztafety 4x400 metrów Aleksandra Matusińskiego. Aż pięć reprezentantek Polski przebiegło dystans jednego okrążenia poniżej 52 sekund, cztery pobiły rekordy życiowe. A 51.30 s Anny Gryc to nie tylko jej nowe historyczne osiągnięcie, ale też i dziesiąty wynik w historii polskiej lekkiej atletyki.

W połowie września w Tokio odbędą się mistrzostwa świata - polska sztafeta kobieca 4x400 metrów ma już pewną kwalifikację. Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic - to dwa "pewniaki" do składu. Te biegi rozstawione są na końcu, już po indywidualnych zmaganiach, a to istotne.

Pytanie, kto jeszcze? Trudno liczyć na Igę Baumgart-Witan czy Marię Popowicz-Drapałę, dla nich sierpniowe mistrzostwa Polski w rodzinnej Bydgoszczy mają być zwieńczeniem karier.

Anna Gryc, z tyłu Weronika Bartnowska Jakub Kaczmarczyk PAP

Pozostają więc zawodniczki z grona: Anastazja Kuś, Karolina Łozowska, Alicja Wrona-Kutrzepa, Anna Gryc, Weronika Bartnowska, Kinga Gacka, Aleksandra Formella. A skoro z tej siódemki aż cztery pobiegły w sobotę poniżej 52 sekund, to można już zacierać ręce.

Gryc (51.30 s), Wrona-Kutrzepa (51.39 s), Formella (51.73 s) i Bartnowska (51.89 s) pobiły na Golęcinie życiówki.

Anna Gryc stawia jednak na bieg płotkarski. W poniedziałek we Francji powalczy o kolejny rekord życiowy. A co dalej?

Sporym zaskoczeniem jest tak wartościowy rezultat Anny Gryc, która przecież specjalizuje się w rywalizacji płotkarskiej, w niedawnym Halina Konopacka Classic pobiła rekord życiowy (55.62 s), reprezentowała nas w Madrycie w drużynowych ME. A teraz ustanowiła go bez płotków, o ponad sekundę. Stąd i porównanie do Femke Bol. - Eee, trochę mi brakuje do Femke, na płotkach nie mam takiego przełożenia - śmieje się zawodniczka AZS AWF Warszawa.

- Powiem uczciwie, jestem równie zaskoczona, nie spodziewałam się takiego czasu. Liczyłam raczej na okolice poprzedniej życiówki, jakieś 52.30. Ale jak zobaczyłam na tablicę, byłam w szoku - mówiła Interii w Poznaniu Anna Gryc.

Na Golęcinie mocno wtedy wiało, na prostej kończącej zmagania był to wiatr w twarz. - Czułam, że wiało w plecy między 300 a 200 do mety, starałam się to wykorzystać. A na ostatniej setce czekałam na przeciwny, ale go nie poczułam - mówiła.

Anna Gryc IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring East News

W poniedziałek pobiegnie już w Sotteville we Francji, w zawodach World Athletics Continental Tour Silver. W stawce jest m.in. Fatoumata Diallo, która w Madrycie wygrała DME w czasie 54.77 s. Czyli już niemal takim, który daje przepustkę do Tokio (minimum na MŚ to 54.65 s)

Liczę, że znów uda się pobić życiówkę, chciałabym regularnie biegać poniżej 56 sekund. I nie ukrywam, że to na razie mój koronny dystans, na niego stawiam.

- Choć z pewnością w sezonie też pojawi się płaskie 400 metrów - przyznaje Gryc, która w marcu w Nankinie zdobyła przecież z polską sztafetą halowe wicemistrzostwo świata.

W stolicy Japonii chciałaby we wrześniu wystartować w biegu na 400 m przez płotki, walczy o kwalifikację z rankingu. Stąd tak istotne są starty w zawodach World Athletics, jak ten dzisiejszy we Francji.

A co ze sztafetą w mistrzostwach świata? - Przed tym biegiem nie zastanawiałam się nad tym. Ale po takim biegu na pewno z trenerem będziemy myśleć - mówi 25-letnia zawodniczka.

Najszybsze Polki w historii na dystansie 400 metrów:

48.90 s - Natalia Bukowiecka (Kaczmarek) - 2024

49.29 s - Irena Szewińska - 1976

50.28 s - Anna Kiełbasińska - 2022

50.41 s - Justyna Święty-Ersetic - 2018

50.70 s - Genowefa Błaszak - 1986

51.02 s - Iga Baumgart-Witan - 2019

51.18 s - Małgorzata Hołub-Kowalik - 2018

51.29 s - Grażyna Prokopek - 2004

51.29 s - Anna Pacholak-Guzowska - 2005

51.30 s - Anna Gryc - 2025

51.31 s - Patrycja Wyciszkiewicz - 2015

51.39 s - Alicja Wrona-Kutrzepa - 2025

51.42 s - Marika Popowicz-Drapała - 2024

Najszybsze Polki w historii na dystansie 400 metrów przez płotki:

53.86 s - Anna Jesień - 2007

54.27 s - Genowefa Błaszak - 1985

54.75 s - Małgorzata Pskit - 2004

54.93 s - Joanna Linkiewicz - 2021

55.44 s - Krystyna Kacperczyk - 1978

55.49 s - Marta Chrust-Rożej - 2005

55.62 s - Anna Gryc - 2025

55.87 s - Tina Matusińska - 2012

55.88 s - Agnieszka Karpiesiuk - 2006

55.89 s - Emilia Ankiewicz - 2016

Podcast Olimpijski. Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki. Jak poznali się? WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV